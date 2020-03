Numeroase firme s-au înscris la licitația Primăriei Suceava privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public pentru o perioadă de 5 ani. Conform primarului Ion Lungu, au fost depuse patru oferte, din partea firmei Elba Com Timișoara, a societății Flash Lighting Service București și subcontractantului Loial Impex din Șcheia, a asocierii Euro-Audit Tîrgoviște-General Meel din Băicoi- Prahova, și din partea asocierii Urbioled Iași-Electroaxa Dolhasca-Electric Light din Vîrteșcoiu-Vrancea. Contractul este în valoare de 11,7 milioane de lei și presupune întreținerea și mentenanța rețelelor, realizarea iluminatului festiv, montarea și demontarea acestuia, asigurarea asistenței tehnice la evenimentele culturale, dar și modernizarea și extinderea rețelelor de iluminat public. Primarul Lungu a spus: „Sper să avem un ofertant bun care să gestioneze corect serviciu de iluminat public. Delegarea gestiunii acestui serviciu este obligatorie dar nu am putut-o face pînă acum pentru că sistemul de iluminat a fost în modernizare”. Rețeaua de iluminat public din Suceava a fost modernizată cu fonduri europene și elvețiene.

