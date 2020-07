În baza planului de acţiune aprobat de comanda inspectoratului, polițiști din cadrul SICE au acţionat în 08.07.2020, pe linia prevenirii şi combaterii activităţilor ilicite din sfera traficului cu produse accizabile, a comerţului neautorizat precum şi a schimbului ilegal de valută.

Activitatea menţionată s-a desfăşurat pe raza municipiilor Suceava și Fălticeni, ocazie cu care au fost verificate 20 de entități economice și aplicate 38 de sancțiuni contravenționale în valoare de 75.000 lei.

De asemenea în cadrul acțiunii polițiștii au confiscat bunuri în valoare de 1.470 lei.

