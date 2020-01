Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că asocierea formată din firmele locale Loial și Conbucovina a câștigat licitația pentru construirea autobazei diviziei electrice a TPL. El a spus că în competiție intrase și consorțiul Energo Sistem-SUCT-Global Instal Suceava, iar licitația a fost adjudecată la prețul de 15,2 milioane de lei. Primarul a precizat că termenul de execuție a autobazei este de 16 luni de la semnarea contractului. Autobaza diviziei electrice a TPL va fi construită la capătul străzii Căpitan Grigore Andrei din Burdujeni Sat.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating