Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat astăzi în conferință de presă, că săptămânal primește sute de apeluri la telefonul direct de la cabinetul său pus la dispoziție pentru cei care au probleme. ”Persoanele vârstnice sună în mod special. Sunt sute de solicitări săpămânal toate legate în primul rând de ajutorul pentru vaccinare, pentru salvări la spital, medicamente dar și alte probleme”, a spus Lungu. Telefonul 0230/210678 poate fi accesat de luni până sâmbătă între orele 8.00-20.00.

