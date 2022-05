Pregătim pentru județul Suceava un Calendar de vară deosebit, plin cu evenimente culturale de top și oferte turistice „de poveste”, a anunțat vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă. Seria evenimentelor va începe pe 2 iunie cu Festivalul Internațional „Ciprian Porumbescu”, care va fi cea mai mare manifestare culturală a verii din România.

”Județul Suceava va fi în această vară, din prima până în ultima zi, deosebit de atractiv și din punctul de vedere al evenimentelor culturale care vor avea loc în județ. Toate evenimentele culturale care vor fi organizate în această perioadă vor completa oferta turistică pe care o are județul Suceava, prin brandul Bucovina, astfel încât turiștii care vor veni vara aceasta în zonă să aibă la dispoziție cât mai multe posibilități pentru petrecerea timpului. Deja ne pregătim și sunt foarte multe evenimente pentru această perioadă. Având în vedere că nu mai sunt restricțiile din pandemie, iar temerile legate de conflictul din Ucraina s-au mai estompat, județul Suceava este pregătit să reia seria de activități culturale și de promovare turistică la un nivel care să fie peste anul 2019”, a declarat Barbă.

Seria evenimentelor culturale de amploare va începe pe 2 iunie, cu Festivalul Internațional „Ciprian Porumbescu”. ”Acest festival va fi cea mai mare manifestare culturală a verii din România. Vom avea foarte multe surprize, de la juriul internațional și până la faptul că avem în program și o componentă de creație. Este un lucru extrem de important și deja avem lucrări înscrise din întreaga lume”, a subliniat vicele CJ.

Tot în luna iunie, de hramul Sucevei, va fi organizată o nouă ediție a Târgului de Sânziene, în care vor fi promovate meșteșugurile și tradițiile din județ, sub marca „Produs în Bucovina”. Pe 24 iunie va debuta ediția de anul acesta a Programului Ștefanian, care se va încheia pe 2 iulie cu un pelerinaj la Mănăstirea Putna.

”În această vară vom organiza o altă ediție a Festivalului Întâlniri Bucovinene, la Câmpulung Moldovenesc, și să sperăm că acest conflict din Ucraina nu va influența amploarea acestui eveniment în ceea ce privește numărul de participanți”, a punctat Niculai Barbă.

Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” din Cetatea de Scaun a Sucevei va avea loc în perioada 11-14 august, inclusiv cu paradă. ”Având în vedere succesul edițiilor anterioare ne pregătim să îl organizăm în așa fel încât să fie peste ediția din anul 2019, când parada medievală de la Suceava a fost una dintre cele mai mari din Europa, iar festivalul a devenit cel mai important din țară, depășindu-l pe cel din Sighișoara”, a menționat Barbă.

Tot în această vară, în Suceava vor avea loc și o serie de festivaluri muzicale. Pe 1 august va debuta Luna Diasporei, cu o serie de evenimente pentru românii din Ucraina, și care va continua cu numeroase alte evenimente pentru sucevenii din afara granițelor țării, dar și cu întâlniri cu partenerii județului Suceava din regiunile Schwaben, Germania și Mayenne, Franța. ”Având în vedere că 2022 a fost declarat „Anul cultural Eugen Doga”, intenționăm să oferim la Suceava un concert extraordinar susținut de acest mare compozitor. Toate aceste evenimente și multe altele vrem să le organizăm și în scopul de a atrage cât mai mulți turiști în județ. Încercăm astfel să stimulăm cât se poate de mult dezvoltarea turismului de eveniment în județ. Vom întocmi un calendar cu evenimentele care vor avea loc în această vară în județul Suceava, care va fi disponibil atât în mediul on-line cât și în unitățile de cazare”, a mai spus Niculai Barbă.