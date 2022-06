Mâine, 1 iulie, de la ora 13, la Filarmonica de Stat, publicul are ocazia să o întâlnească în premieră pe Laetitia Casta într-un dialog extraordinar cu profesorul și teatrologul Octavian Saiu!

Accesul este liber, în limita locurilor din sală și, cu ajutorul dumneavoastră, ne-am bucura ca publicul să afle și să profite de șansa de a asista la această conversație unică!

Despre rol: ”Este pentru prima oară când sunt singură pe scenă, iar asta este o provocare. Este un rol copleșitor, dar îmi plac situațiile care mă forțează să mă autodepășesc”

Despre Clara Haskil: ”Nu eram o mare cunoscătoare a muzicii clasice, dar, când am început să-i ascult interpretările, i-am înțeles subtilitatea. Muzica ei este atât de pură și de specială! Ascultând-o, am reușit să învăț diferențele dintre interpretările ei și ale altor pianiști. La început nu îmi dădeam seama de lucrurile astea, dar, cu timpul, am descoperit cât de specială era muzica ei și cât de delicată îi era interpretarea”

Laetitia Casta – cariera de actriță

Laetitia Casta și-a început cariera de actriță în 1999 cu rolul Falbala din filmul „Asterix și Obelix contra lui Cezar”. Un an mai târziu apărea în serialul „Bicicleta albastră” regizat de Thierry Binisti, în 2001 fanii ei o puteau urmări în pelicula „Suflete puternice”, alături de John Malkovich, iar în 2002, în regia lui Patrice Leconte, strălucea în „Strada plăcerilor”.

Doi ani mai târziu, Laetitia Casta apare și pe scena teatrului, în „Ondine”, de Jean Giraudoux, în regia lui Jacques Weber.

În 2006 revine pe micul ecran, în filmul lui Pascal Thomas, „E loc pentru toată lumea”, apoi joacă, în regia lui Gilles Legrand, în „Angele și lupii”, în „Născuți în ‘68”, cu Olivier Ducastel și Jacques Martineau. În același an, 2008, are unul din rolurile principale în „Visage”, film regizat de Tsai Ming-Liang și prezentat în selecția oficială la Festivalul de la Cannes, în 2009.

În tot acest timp nu neglijează nici scena și apare, la Théâtre de la Madeleine, în „Elle t’attend”, scenariu și regia: Florian Zeller.

În 2010, felul excepțional în care joacă rolul Brigitte Bardot în filmul „Gainsbourg, viața eroică” îi aduce o nominalizare pentru rol secundar la Premiile César, dar și colaborarea cu Kamen Kalev în filmul „Insula”, selecționat pentru Cannes Quinzaine des Réalisateurs în 2011.

În 2012, joacă în „Nu deranja”, regia Yvan Attal, în „ La nouvelle guerre des boutons”, de Christophe Barratier, și în thriller-ul „Arbitrage”, alături de Susan Sarandon și Richard Gere.

În 2013 reapare în „Des Lendemains qui chantant”, regia: Nicolas Castro, cu Pïo Marmaï, Ramzy Bedia și Gaspard Proust. În 2014, joacă „Sub fustele fetelor” cu (printre alții): Isabelle Adjani, Marina Hands, Alice Taglioni și Vanessa Paradis.

În 2015, difuzarea la televiziunea publică franceză a filmului „Arletty, o pasiune vinovată”, regia: Arnaud Sélignac, îi aduce premiul Laurier d’or.

Laetitia Casta revine pe scenă, la Théâtre de l’Œuvre, în 2017, în „Scenes from a Marriage”, de Ingmar Bergman, regia: Safy Nebbou, unde joacă alături de Raphaël Personnaz, spectacol care se bucură de un real succes în timpul turneului mondial, cu precădere în Italia și China.

În 2018 Laetitia joacă alături de Jacques Gamblin în „L’incroyable histoire du Facteur Cheval”, regia: Nils Tavernier, și în „l’Homme Fidèle”, regia: Louis Garrel, film distribuit și în România.

În 2019 Laetitia Casta apare în filmul lui Delphine Lehericey „Le milieu de l’Horizon” cu Clémence Poesy, și o vom revedea curând pe Arte TV în seria „Insula”, regia: Julien Trousselier.

Concomitent cu cariera ei de actriță, Laetitia Casta a fost Ambasador UNICEF și Art Director pentru Cointreau, unde a promovat inițiative creative conduse de femei.

Laetitia Casta a primit titlul de Cavaler al Ordinului Artelor şi Literelor de la Ministrul Culturii, Frédéric Mitterrand, în 2011.