A șasea zi artistică a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, a fost completată de conferința specială care a prilejuit dialogul între poetul și dramaturgul român Matei Vișniec și David Gutiérrez, regizorul spectacolului Carmen de Bizet, care a avut avanpremiera mondială anul acesta la FITS. Carmen, celebrul personaj al lui Bizet, revine pe scenă, de data aceasta la Sibiu pentru a ilustra condiția universală a femeii. Compania de balet flamenco din Barcelona abordează în cel mai nou proiect al său, mitul etern al lui Carmen. Această nouă interpretare a operei lui Bizet împrumută elemente noi, necunoscute până acum, din universul flamencoului și se poziționează dincolo de concepția tradițională în care a fost catalogată de-a lungul timpului, adaptându-se la realitatea societății contemporane. Valorile care o fac pe Carmen o femeie a vremurilor noastre, precum și adaptarea muzicii și a baletului flamenco în stilul caracteristic al lui David Gutiérrez, plasează spectacolul într-o nouă paradigmă a mitului universal și a flamencoului din secolul al XXI-lea.

Matei Vișniec: flamenco din nou. Am avut ocazia să moderez discuția cu Rafaela Carrasco. Acum cu David Gutierrez. Dacă continuă în acest fel, mă înscriu în asociația flamencologilor. Spectacolul dvs. mi s-a părut că a ajuns la inimile publicului larg. Mâine și poimâine jucați la Cluj. În ce stare sufletească sunteți acum?

David Gutierrez: mulțumesc tuturor invitațiilor, în mod special festivalului pentru că m-a invitat pentru a doua oară aici. Am prezentat 2 spectacole în premieră. Mă consider un dansator mai puțin tânăr comparativ cu ultima dată când am fost aici, însă mă simt în formă. Am o echipă extraordinară cu care am lucrat pentru acest sezon care va fi extrem de lung, greu. Suntem mereu pe drumuri. Am fost în America, Africa, Istanbul și ne așteaptă o traiectorie destul de lungă în tot felul de orașe. Mă simt în continuare tânăr și în putere.

Matei Vișniec: am găsit pe YouTube imagini în care sunteți copil și dansați ca un zeu grec. De unde ați avut această cunoaștere?

David Gutierrez: la 4 ani am început să dansez. Bunica mea era dansatoare de flamenco și e adevărat că în familia mea dansul era o formă de viață. Tatăl meu, familia, au avut mereu legătură cu asociații și organizau activități culturale. Am învățat ca autodidact și am ales să dansez. Corpul meu a făcut asta organic. Am început să dansez de capul meu. Am avut șansa să mă formez cu diverși maeștri. Ama avut curiozitatea de a face experimente cu lumi mai puțini cunoscute.

