Cea de-a treia zi de FITS aduce în fața publicului zeci de spectacole captivante de teatru, muzică și dans, dintre care zece sunt cu acces liber.

Conform tradiției, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, prezintă între 21 și 30 iunie rubrica FITSRecomandă, ce are ca scop prezentarea celor mai importante evenimente ale zilei.

Recomandările de spectacole din 23 iunie:

Recomandările de spectacole cu acces liber din 23 iunie

TSCHICK. De ce am furat mașina – O odisee cool pentru tineri

De: Wolfgang Herrndorf

Regia: Irisz Kovacs

România

Teatrul GONG – Sala parter, ora 18:00

O odisee cool pentru tineri – TSCHICK. De ce am furat mașina spune povestea lui Maik și a lui Tschick, doi adolescenți care cred că trebuie să existe și o altă lume decât cea pe care o cunosc acasă și la școală. Maik provine din clasa de mijloc, iar pentru părinții lui drumurile s-au despărțit de mult, chiar dacă încă locuiesc sub același acoperiș. Maik se simte străin de lumea înconjurătoare, la fel și Tschick, a cărui familie s-a mutat din Rusia în Germania. Cu o mașină furată, ei decid să fugă din Berlin și pornesc într-o călătorie în care vor explorara realitatea și propria identitate.

Spectacol prezentat în limba germană, cu traducere în limbile română și engleză

Spectacol nerecomandat celor sub 12 ani

Durata: 1h 50min

Prețul unui bilet la acest spectacol începe de la 50 de lei

Program reprezentații și achiziție bilete: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/tschick–de-ce-am-furat-ma-ina

Reguli de supraviețuire: omul tigru – Un spectacol uimitor de teatru-dans având la bază romanul legendar „Ren Hu Zhuan” (Man Tiger) din timpul dinastiei Tang și o adaptare ulterioară a acestuia intitulată „The Moon Over the Mountain”

De: YAO Shuo

Regia: Zheng Jie

China

Fabrica de Cultură – UniCredit – Sala Lulu, ora 19:00

Având la bază romanul legendar „Ren Hu Zhuan” (Man Tiger) din timpul dinastiei Tang și o adaptare ulterioară a acestuia intitulată „The Moon Over the Mountain”, povestea aceasta combină cele două variante într-un spectacol uimitor de teatru-dans. În vremea dinastiei Tang, în timpul erei Tianbao, un poet orgolios și insolent pe nume Li Zheng își părăsește slujba de funcționar pentru a urma o carieră în literatură. Măcinat de regrete și remușcări, căci nu reușește să își ducă visul la îndeplinire, Li Zheng trăiește o metamorfoză metaforică, prefăcându-se într-un tigru care aleargă după lună. Lumea sa lăuntrică se prăbușește sub greutatea dezordinii, a zbuciumului, a șovăielilor și a conflictului, ajungând în cele din urmă să își piardă mințile.

Durata: 1h

Prețul unui bilet la acest spectacol începe de la 50 de lei

Program reprezentații și achiziție bilete: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/reguli-de-supravie-uire–omul-tigru

Opera comică – un spectacol internațional multi-premiat – O poveste de dragoste spectaculoasă plasată în universul evocator și uimitor al operei

Regia: Yllana

Spania

Filarmonica de Stat Sibiu, ora 22:00

O poveste de dragoste spectaculoasă plasată în universul evocator și uimitor al operei. „A Comedy of Operas” combină hituri pop cu ariile favorite ale lumii – printre care multe pe care nu v-ați dat seama că le știți! Original, sclipitor și de un comic debordant. Cinci cântăreți excepționali își combină stilurile comice în acest spectacol distins cu Premiul Max pentru cel mai bun musical și îndrăgit în întreaga lume. Un spectacol de operă pe gustul tuturor.

Durata: 1h 30min

Prețul unui bilet la acest spectacol începe de la 70 de lei

Program reprezentații și achiziție bilete: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/opera-comic-

Nocturna Flamenco. Arhitectura insomniei – Un pian. O voce. Trupuri în mișcare. O călătorie din zori și până-n seară care evocă misterele simțirii, cugetului și memoriei.

De: Álvaro Tato

Regia: Rafaela Carrasco

Spania

Fabrica de Cultură – UniCredit – Sala „Eugenio Barba”, ora 21:00

Un pian. O voce. Trupuri în mișcare. O călătorie din zori și până-n seară care evocă misterele simțirii, cugetului și memoriei. Împletind vorbe și mișcări, „Nocturna” propune o explorare prin dans, muzică și poezie a marilor motive și contradicții ale nopții, văzute prin luciditatea și halucinația celor ce privesc, celor care trăiesc în insomnie: zbuciumul contra calmul. Spectacolul înfățișează noaptea ca o experiență mistică, ca drum vizionar, dar și noaptea ca joc, ca ritual ludic de confuzie a identităților.

Spectacol prezentat în limbile spaniolă și engleză

Spectacol nerecomandat celor sub 12 ani

Durata: 1h 20min

Prețul unui bilet la acest este de 70 de lei

Program reprezentații și achiziție bilete: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/nocturna-flamenco–arhitectura-insomniei

Din Toscana, cu dragoste! – La Montesina este o fanfară alcătuită din muzicieni, majorete și instrumente folk tradiționale.

Italia

Pietonala Nicolae Bălcescu, ora 12:30

La Montesina este o fanfară alcătuită din muzicieni, majorete și instrumente folk tradiționale. La Montesina aduce bucurie cu fiecare spectacol prin energia sa, cucerind inimile spectatorilor datorită muzicii și repertoriului alcătuit atât din melodii tradiționale, cât și din hituri italienești și internaționale, creând un mix între trecut și prezent. Spectacolele sunt augmentate de instrumente folk și dansatori superbi, ce adaugă grație unui spectacol ce transcende ascultarea muzicii și reușește să îi aducă împreună pe adulți și copii într-un spectacol tipic italienesc.

Durata: 30 min

Accesul la acest spectacol este liber.

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/din-toscana–cu-dragoste-

Eulenspiegel un personaj în căutarea libertății – Călătorul în timp ne pune față în față cu viața prin umor.

Regia: Frank Panhans

Austria

Sala Cavas a Universității ”Lucian Blaga” Sibiu, ora 17:00

CĂLĂTORUL ÎN TIMP NE PUNE FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU VIAȚA PRIN UMOR. Till Buhoglindă este faimosul păcălici, un hoinar prin lume ai căror fapte oglindesc societatea. Bufnița este simbol al înțelepciunii, dar și pasărea Diavolului. Till își face jocul răutăcios, îi face pe ceilalți să sufere, înșală, fură și interpretează adevărul după bunul plac. Till în bâlciul deșertăciunilor, un ștrengar, un singuratic. Un supraviețuitor al vremurile de război, al foametei, al lipsei de bani. Cine este Till în ziua de azi, în aceste vremuri zbuciumate marcate de auto-optimizare, dezinformare, conspirații și fanatism? Till, vârf de lance în rândul gânditorilor liberi și simbol al căutării eterne a libertății și dreptății.

Spectacol prezentat în limba germană, cu traducere în limba română

Spectacol nerecomandat celor sub 14 ani

Durata: 1h

Accesul la acest spectacol este liber.

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/eulenspiegel-un-personaj–n-c-utarea-libert–ii



Un Sisif contemporan – Un spectacol stradal de comedie fizică, în viziunea și în stilul caracteristic lui Carlo Mô.

Regia: Leandre Ribera

Spania

Piața Habermann, ora 19:00 si 22:15

YOU: tu. GUR: instinct primar de plăcere și de supraviețuire, care creează o obsesie pentru a căra lucruri în spate. Carlo Mô ni se arată purtând pe umeri un perete… fără vreun scop vădit. Dar totul se schimbă atunci când acesta vrea să ia în cârcă tot ce i se arată în cale, cu unicul scop bizar și inutil de a le depozita pe toate… Căci dacă „mai puțin înseamnă mai mult”… atunci cât de mult înseamnă mai mult?

Durata: 40 min

Accesul la acest spectacol este liber.

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/un-sisif-contemporan

¡AAINJAA dice Hola! – Percuție, dans și teatru pun bazele transformării fiecărui spectacol într-o frenezie de ritmuri și fuziuni interesante

Regia: Homero Cortes Ordoñez

Columbia

Pietonala Nicolae Bălcescu, ora 19:00 si ora 21:00

AAINJAA este o mișcare artistică multidisciplinară care vine cu o propunere UNICĂ în COLUMBIA și ÎN LUME. Percuție, dans și teatru pun bazele transformării fiecărui spectacol într-o frenezie de ritmuri și fuziuni interesante. Un sunet unic ce propune îndrăzneală, caracter și spontaneitate!

Durata: 30 min

Accesul la acest spectacol este liber.

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/aainjaa-dice-hola

Occident Express – o poveste despre oamenii obișnuiți, un balans permanent între Occident şi Orient, între Est şi Vest.

Regia: Alain Timar

România

Gara Sibiu, ora 19:00

„Occident Express Ro” prezintă istoria recentă a unui popor ce încearcă să-și uite propriul trecut pentru a aspira la miraculosul Occident, raportându-se, însă, mereu, la rădăcinile sale. Este o poveste despre oamenii obișnuiți, un balans permanent între Occident şi Orient, între Est şi Vest.

Durata: 1h 40 min

Accesul la acest spectacol este liber.

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/occident-express

GUEEN – Combinând teatrul tradițional noh și muzica rap japoneză, „GUEEN” prezintă eforturile unui tânăr de a se regăsi pe sine.

Nihon University, College of Art

Japonia

Sala Cavas a Universității ”Lucian Blaga” Sibiu, ora 20:00 si 23:00

GUI, un tânăr care suferă din cauza societății, a vremurilor și a sa, care nu poate trăi liber fără a-și transforma viața într-un chin. Întâlnirea întâmplătoare cu mama sa îi alină suferința. Combinând teatrul tradițional noh și muzica rap japoneză, „GUEEN” prezintă eforturile unui tânăr de a se regăsi pe sine.

Spectacol prezentat în limba japoneză, cu traducere în limbile română și engleză

Durata: 50min

Accesul la acest spectacol este liber.

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/gueen

Invitație la bal – Un spectacol ce ne poartă înapoi în perioada La Belle Époque, unde timpul este trecător și oamenii își dau întâlnire, unde dansul și circul aduc voie bună

De: Remue Menage

Franța

Piața Mare, ora 21:45

Acest spectacol ne poartă înapoi în La Belle Époque, unde timpul este trecător și oamenii își dau întâlnire, unde dansul și circul aduc voie bună, unde frumusețea ne-nconjoară. Poezia personajelor ne aduce aminte de imagini inspirate de sfârșitul secolului. Un mozaic de personaje pe cât de fermecătoare, pe atât de excentrice caută să guste plăcerile unui bal insolit, învăluit de vraja La Belle Époque.

Durata: 50min

Accesul la acest spectacol este liber.

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/invita-ie-la-bal

Bella Ciao – Concert Live – o frescă sonoră care povesteste, ca un roman, originile, evoluțiile și protagoniștii istorici și actuali

ITALIAN FOLK REVIVAL

Italia

Piața Mare Scenă, ora 22:40

„Bella ciao”, cântecul libertății pe care îl cântă întreaga lume. „Bella ciao” și „A sud di Bella ciao”, cele două spectacole care după șaizeci de ani au redat acest repertoriu, încredințându-l celor mai buni interpreți și muzicieni populari în activitate. „Bella ciao” este o frescă sonoră care povesteste, ca un roman, originile, evoluțiile și protagoniștii istorici și actuali. Adevărata poveste „Bella ciao” va reînnoi rădăcinile și ne va proiecta în basmul viitorului. Bella ciao: „O minunăție de spectacol” – pour les connaisseurs!

Durata: 1h

Accesul la acest spectacol este liber.

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/bella-ciao–concert-live