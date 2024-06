Cea de-a cincea zi de FITS aduce în fața publicului spectacole captivante de teatru, muzică și dans, dintre care cinci sunt cu acces liber.

Conform tradiției, FITS prezintă în perioada festivalului, care anul acesta are loc între 21 și 30 iunie, FITSRecomandă – o rubrică informativă cu cele mai captivante spectacole ale zilei

Recomandările de spectacole din 25 iunie:

Recomandările de spectacole din 25 iunie cu acces liber:

La Vie en Rose – Un spectacol gândit ca un dans amoros prin excelență

De: Gigi Căciuleanu, Jacques Prévert

Regia: Gigi Căciuleanu

România

Filarmonica de Stat Sibiu, ora 16:00

„La vie en rose” este un spectacol gândit ca un dans amoros prin excelență. Cuplul este văzut ca un singur personaj format din două entități. Chiar dacă de fapt, uneori, nu este vorba decât de solitudini, cuplate la voia hazardului. Duse de același val. Legate între ele de dinamica câte unui firicel de melodie. De câteva note pe care le-ar auzi doar trecând din întâmplare pe lângă o fereastră deschisă, interferând astfel, cu secretul vreunei alte intimități. Ca și în viață cuplurile se fac și se desfac necontenit, pe un montaj muzical reunind teme din epoca de aur a șansonetei franceze. Cu aceeași grație, poezia gestuală tipică lui Gigi Căciuleanu oferă un deliciu tuturor iubitorilor de frumos.

Spectacol prezentat în limba română, cu traducere în limba engleză

Durata: 1h 15min

Prețul unui bilet la acest spectacol începe de la 50 de lei

Program reprezentații și achiziție bilete: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/la-vie-en-rose-4

Cu scaunul prin oraș – Un spectacolul inspirat de serile acelea de vară, în care femeile în vârstă ieșeau afară, la o sporovăială, cu scaunele după ele

Cia Anna Confetti

Spania

Pietonala Nicolae Bălcescu, ora 12:45 si 19:30

Spectacolul are în prim-plan trei bunicuțe care au ieșit la aer și ce să vezi – și-au luat și scaunul uriaș după ele! Ce urmează este o plimbare prin oraș plină de haz. Umor fără cuvinte. Spectacolul este inspirat de serile acelea de vară, în care femeile în vârstă ieșeau afară, la o sporovăială, cu scaunele după ele. Pentru ele, orice eveniment cotidian se putea transforma într-o poveste grozavă. Spectacolul prezintă interacțiunea lor cu spectatorii în spațiul public, relația dintre cele trei personaje și scaunul lor supradimensionat.

Durata: 45 min

Accesul la acest spectacol este liber.

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/cu-scaunul-prin-ora-

Pescărușul – Pasiuni interzise ies la suprafață, gânduri nerostite răbufnesc, oamenii se aruncă cu disperare în brațele unor străini care le-ar putea oferi iluzia fericirii.

De: A. P. Cehov

Regia: Dumitru Acriș

România

Fabrica de Cultură – UniCredit – Sala Lulu, ora 16:00

Celebra actriță Arkadina sosește la moșie împreună cu iubitul ei, marele scriitor Trigorin. Toți ai casei se reunesc pentru a viziona spectacolul de teatru regizat și scris de Treplev, fiul Arkadinei. Începând din acest punct se conturează și se destramă vise și povești de iubire: Treplev o iubește pe Nina, care visează să devină actriță, profesorul Medvedenko o iubește pe Mașa, care la rândul ei este îndrăgostită de Treplev. Fiecare este conectat la altcineva; fiecare iubește pe altcineva. Pasiuni interzise ies la suprafață, gânduri nerostite răbufnesc, oamenii se aruncă cu disperare în brațele unor străini care le-ar putea oferi iluzia fericirii. Publicul se pregătește să asiste la un spectacol în care formele noi intră în conflict cu cele vechi. Fiecare este singur cu propriul sentiment al ratării, al însingurării și al bătrâneții. „Pescărușul” lui Cehov se dovedește acum mai actual ca niciodată. Producția regizată de Dumitru Acriș vorbește despre diferențele de gândire dintre generații, dar și despre culisele raporturilor interumane cu toată sinceritatea, devotamentul și meschinăria aferente. Chemat pe scenă, publicul are parte de un tur de forță actoricească, o experiență teatrală intensă, vibrantă, aproape tactilă, de o autenticitate dureroasă.

Spectacol prezentat în limba română, cu traducere în limba engleză

Durata: 2h 30min

Prețul unui bilet la acest spectacol începe de la 50 de lei

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/cu-scaunul-prin-ora-

Mozart pe note comice – un concert insolit în care nimic nu este ceea ce pare.O simfonie de poante și situații absurde în care publicul devine complice.

Regia: Sebastián Guz

Spania, Franța, Argentina

Piața Habermann, ora 19:00 si 21:15

„Mozart pe note comice” este un concert insolit în care nimic nu este ceea ce pare. O simfonie de poante și situații absurde în care publicul devine complice. Vă invităm să luați parte la un spectacol unic, plin de umor și surprize de tot felul, în care veți cânta împreună cu doi muzicieni trăsniți, care vor face imposibilul pentru a supraviețui acestui haos muzical.

Durata: 50 min

Accesul la acest spectacol este liber.

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/mozart-pe-note-comice

Macbeth – Cât de mult se pot schimba doi oameni la gândul dobândirii puterii?

De: William Shakespeare

Regia: Ofelia Popii, Alexandru Malaicu, Emők…

România

Sala Cavas a Universității ”Lucian Blaga” Sibiu, ora 19:00

“Cât de mult se pot schimba doi oameni la gândul dobândirii puterii? Am imaginat un spectacol pe ideea acelei ore de dinainte să înceapă lanțul crimelor, în care totul este trăit de protagoniști ca posibilitate și nu înfăptuit, așa cum trăiesc actorii situațiile, imaginându-le, dar iată că deși Duncan încă nu a venit, crimele săvârșite mental i-au modificat fundamental pe cei doi.Mereu se vorbește despre partea pozitivă a voinței, niciodată despre ceea ce se pierde dorind prea mult. Macbeth aș zice că e despre ce pierzi atunci când vrei să fii mai mult decât ce ești acum.”

Spectacol nerecomandat celor sub 14 ani

Spectacol prezentat în limba română, cu traducere în limba engleză

Durata: 55min

Accesul la acest spectacol este liber.

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/macbeth

Tinerii barbari – Nominalizat la UNITER pentru cea mai bună actriță în rol principal – Eva Imre, 2023

De: Miklós Vecsei H.

Regia: Attila Vidnyánszky jr.

România

Sala mare TNRS, ora 20:00

Am decis să intitulăm acest spectacol „Tinerii barbari”. Nu avem intenția de a relata viețile lui Bartók și Kodály, ar fi imposibil, și nu avem nicidecum intenția de a spune o poveste sau de a scrie un musical. De fapt, demersul nostru este lipsit de scop, nu duce nicăieri, nu am găsit niciun mesaj de transmis sau lucruri de zis. Am căutat ecouri care să rezoneze astăzi în aceeași măsură în care o făceau acum o sută de ani.

Spectacol prezentat în limba maghiară, cu traducere în limbile română și engleză

Durata: 3h (cu o pauză)

Prețul unui bilet la acest spectacol începe de la 50 de lei

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/tinerii-barbari

Dans hypnotic – Doi artiști pășesc pe scenă, jonglând cu pricepere și lăsându-și trupurile să se miște la unison cu obiectele.

Cie Monad

Franța

Piața Habermann, ora 20:00 si 22:15

Doi artiști pășesc pe scenă, jonglând cu pricepere și lăsându-și trupurile să se miște la unison cu obiectele. Încep să se învârtă precum dansatorii derviș, tot mai repede și mai repede. Aflați într-o stare de înțelegere deplină, cei doi artiști caută să găsească un echilibru interior între jonglerii, dans, muzică și reacția spectatorilor. Încet, încet, publicul intră într-o stare similară cu hipnoza. Ei simt lăuntric rotația, până când finalul spectacolului îi scoate din transă și îi readuce la realitate.

Durata: 25 min

Accesul la acest spectacol este liber.

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/dans-hipnotic

Rohee – Premieră internațională – Spectacolul rememorează această încercare din perspectivele amândurora, estompând granițele dintre ritualuri străvechi și tehnologia modernă

Un spectacol de: Simon Senn / Rohee Uberoi

Elveția, India

Teatrul GONG – Sala etaj, ora 21:00

Simon Senn a cunoscut-o pe Rohee Uberoi, o dansatoare indiană, în timpul unei rezidențe artistice online în Bengalore. Împreună decid să cartografieze mișcarea Bharatanatyam, un dans străvechi pe care Uberoi îl practică. Însă procesul acesta se dovedește a fi în contradicție cu tradițiile și învățăturile sale… Spectacolul rememorează această încercare din perspectivele amândurora, estompând granițele dintre ritualuri străvechi și tehnologia modernă, identități și arhive digitale, tradiții, transculturalitate și percepția de sine. Inovativ și provocator. Un spectacol care face o punte între tradiție și tehnologia modernă, pentru a livra o experiență memorabilă.

Spectacol prezentat în limbile franceză și engleză, cu traducere în limbile română și engleză

Spectacol nerecomandat celor sub 12 ani

Durata: 1h 10min

Prețul unui bilet la acest spectacol începe de la 50 de lei

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/rohee

Arcadia – Un sentiment acut de dor – de lume, de artă, de sine – ne ține ca într-o strânsoare până în ultima clipă a acestui spectacol fără cuvinte

Regia: Jerzy Zoń

Polonia

Piața Mare, ora 21:45

În „Arcadia”, Jerzy Zoń ne provoacă să atingem starea de omnisciență. Acesta dezvăluie prezentul ca fiind principalul ucigaș al trecutului. Un sentiment acut de dor – de lume, de artă, de sine – ne ține ca într-o strânsoare până în ultima clipă a acestui spectacol fără cuvinte, impregnat de spiritism, lăsându-ne cuprinși de dorința unui dar transcendental. Autorul zugrăvește un peisaj arcadian în care înmănunchează tot ce e mai frumos și mai crunt pe lume, în care ecourile unor vremuri de legendă străbat toate ungherele ființei.

Durata: 1h

Accesul la acest spectacol este liber.

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/arcadia

Ai mei – Un spectacol despre lucruri tăcute, lipsa dialogului și necesitatea aprigă de a iubi.

Un spectacol de: Dumitru Acriș

România

Fabrica de Cultură – UniCredit – Sala Lulu, ora 22:00

O familie este pe punctul de a se destrăma. Părinții nu pot înțelege nevoia de libertate a copiilor, iar copiii nu pot înțelege rigiditatea unor părinți care vor să îi responsabilizeze. Concepțiile tradiționale intră în conflict cu mersul societății, în timp ce fiecare visează la un viitor tot mai incert. Cine are dreptate? Cine se va putea salva? Ce mai înseamnă o familie atunci când adevărul în care cineva crede nu mai corespunde cu cel în care crede celălalt? Spectacolul semnat de Dumitru Acriș pune într-o lumină crudă tensiunile inter-generaționale, pe fundalul unei lumi aflate în schimbare, mânată de plăcerile unei vieți idealizate. Producția Secției Germane ne invită într-o experiență imersivă ce problematizează limitele toleranței, raporturile interumane și sinceritatea sentimentelor într-un context social din ce în ce instabil.

Spectacol prezentat în limba germană, cu traducere în limbile română și engleză

Durată: 1h 45min

Prețul unui bilet la acest spectacol începe de la 50 de lei

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/ai-mei