Cântărețul Alin Gabriel, fiul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian, a făcut un gest frumos la 3 săptămâni de la moartea regretatului artist. Acesta a lansat o melodie și un videoclip în memoria artistului, intitulat „E pustie pădurea fără glas de turturea”, potrivit click.ro.

Tânărul cântăreț de muzică populară spune că Petrică Mîțu Stoian i-a fost ca un tată şi l-a îndrumat în cariera lui muzicală. Alin Gabriel a vorbit la România Tv despre ultimele clipe petrecute alături de cântărețul de muzică populară din Mehedinţi, care s-a stins din viață pe 6 noiembrie, la numai 61 de ani. Băiatul de suflet al lui Petrică Mîţu Stoian a lansat și o piesă în amintirea mentorului său, iar în videoclip apar colaje cu imagini emoționante.

„Înainte de a vorbi cu el, a filmat joi o emisiune pentru Revelion şi chiar discutam înainte, chiar a spus că va fi ultima filmare, dar noi când am auzit nu ne-am gândit că aşa ar trebui să fie, că este o vorbă spusă la supărare, la oboseală, în nicun caz că s-ar putea întâmpla o astfel de tragedie. Când am aflat că a murit, am avut o durere cum n-am mai simțit până acum. Nu este ușor să-ți pierzi unul dintre părinți. Chiar vorbeam la înmormântare cu colegii: înainte eram băiatul lui Mîțu, acum ce fac? Am rămas al nimănui”, a declarat cântărețul Alin Gabriel la postul de televiziune, conforms ursei citate.

