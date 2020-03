Fiul cel mic al prinţesei muzicii pop, Britney Spears, a făcut recent dezvăluiri incendiare. Jayden Federline a spus lucruri şocante despre mama lui şi despre bunicul său, potrivit click.ro.

Jayden Federline, în vârstă de 13 ani, fiul cel mic al cântăreţei Britney Spears (38 de ani), a declarat, marţi, într-o transmisiune în direct pe Instagram că mama lui nu are interes să-şi reia cariera muzicală. El a făcut public dezinteresul lui Britney pentru muzică. Copilul l-a acuzat pe bunicul lui, tatăl lui Britney, Jamie Spears, că este o persoană rea, care împiedică evoluţia artistică a mamei lui, conform sursei citate. Jayden a explicat că Britney este tot mai departe de a reveni pe scenă sau în studiourile de înregistrări. “Nu am văzut-o să facă deloc muzică nouă. Îmi amintesc că am întrebat-o o dată: «Mamă, ce se întâmplă cu muzica ta?», iar ea mi-a răspuns: «Nu ştiu, dragul meu. Cred că aş putea să renunţ la ea».

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/celebritati/fiul-lui-britney-spears-face-dezvaluiri-incendiare-mama-ar-putea-sa-renunte-la