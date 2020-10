PSD Suceava a depus astăzi la Biroul Electoral Județean listele de candidați pentru Senat și Camera Deputaților la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie.

La Senat, lista este deschisă de președintele Organizației Județene a PSD Suceava, actualul senator Ioan Stan, acesta fiind urmat de secretarul executiv al organizației Ioan Cristian Șologon și de Gabriela Mihai, actual consilier județean și director al Școlii Generale nr. 1 din Suceava. Lista este completată de Gabriel Costache, Cristian Macsim și Cezar Ioja.

La Camera Deputaților lista este deschisă de actualul deputat Eugen Bejinariu, acesta fiind urmat de fostul prefect, Mirela Elena Adomnicăi, bucureșteanul Popescu Vlad (nr. Fiul primarului de la sectorul 5 din București, Cristian Popescu Piedone) și liderul tinerilor social democrați, George Șoldan. Lista este completată de Blănari Larisa, Brădățan Tiberiu Marius, Paiu Adelina-Mihaela, Cocriș Doinița-Nela, Mateiciuc Constantin-Alin, Simeria Stelian, Saviuc Aleodor-Claudiu, Galan Romeo-Gheorghe și Fediuc Cătălin.

”Astfel, PSD Suceava vine în fața alegătorilor cu oameni care au contribuit prin munca lor la dezvoltarea comunităţilor de unde provin, cu oameni care și-au făcut treaba în funcțiile deținute, nişte oameni ai faptelor, care au demonstrat de-a lungul timpului că pot aduce un plus de valoare în viața politică și administrativă a țării. Experiența lor de viață este completată de entuziamul și pragmatismul tinerilor candidați care se regăsesc pe listele depuse, aceștia completând tabloul electoral al unui PSD a cărui unică grijă este siguranța unui viitor mai bun”, anunță Departamentul de presă al PSD Suceava.