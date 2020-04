Și Ilinca Vandici, ca multe alte vedete de televiziune, este afectată de pandemie de coronavirus, după ce postul de televiziune Kanal D a hotărât să oprească filmările pentru „Bravo, ai stil Celebrities”. Click! a stat de vorba cu prezentatoarea TV și aflat ce ce întâmplă în acest moment în viața ei și cum își umple timpul în izolare.

Ilinca Vandici a încercat să ia tot ce e mai bun din această perioadă de izolare. „Perioada aceasta este dificilă, dar și frumoasă. Și spun frumoasă pentru că, în sfârșit, am timp să fac foarte multe lucruri pe care tânjeam să le pun în practică, e o perioada prielnică pentru că reușesc să petrec foarte mult timp cu Zian și reușim să învățăm lucruri împreună. Dificilă e pentru că nu sunt obișnuită să stau toată ziua în casă, fără să am un program bine stabilit, să merg undeva, să fac ceva în afara casei. Am început să practic mai mult sport, în fiecare zi sau o dată la două zile fac antrenamente. Când e vreme frumoasă ador să stau în curte și să-mi beau cafeaua, să savurez un ceai sau pur și simplu să-mi iau energia de la soare”, spune Ilinca Vandici, exclusiv pentru Click!

