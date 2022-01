Militarii Detașamentului de Pompieri Câmpulung Moldovenesc, împreună cu lucrători ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Pojorâta, au intervenit cu patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD B2, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din localitatea Pojorâta. La sosirea echipajelor, ardeau generalizat anexele gospodărești, cu pericol de propagare la locuința proprietarului. Au fost afectate de flăcări patru anexe gospodărești ( magazie de lemn, depozit de furaje, bucătărie de vară și adăpostul de animale) pe o suprafață totală de aproximativ 200 de metri pătrați.

Au mai ars aproximativ două tone de plante furajere, circa șapte metri cubi lemn de foc, o tonă de furaje și alte bunuri din interiorul construcțiilor. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de un cablu electric defect sau deteriorat. Incendiul a fost lichidat la ora 0:35, iar pompierii au salvat locuința proprietarului.