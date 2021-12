Doi polițiști fălticeneni au reușit astăzi dimineață în colaborare cu Direcția Generală Anticorupție Suceava să instrumenteze cu succes un flagrant pentru dare de mită. Este vorba de agentul șef adjunct Lucian Grigoruță și de agentul de poliție, Sînziana Ciobanu. Cei doi se aflau cu autospeciala Poliției în exercitarea atribuțiilor de serviciu în timpul programului de lucru moment în care au depistat pe strada 2 Grăniceri din Fălticeni un autoturism marca Skoda Octavia de culoare albastru condus de O.V. care era oprit în zona indicatorului oprirea interzisă. După ce au procedat la legitimarea conducătorului auto și verificarea documentelor autoturismului și a celor personale polițiștii au sesizat faptul că inspecția tehnică periodică este expirată din data de 5 decembrie 2021. ”După ce i-am adus la cunoștință conducătorului auto că ITP este expirat acesta a spus că vrea să ne dea o sumă de bani în semn de mulțumire dacă nu îi reținem ceritificatul și nu îi aplicăm sancțiunea. I-am spus să aștepte la mașină însă acesta a venit din nou la mașina de Poliție cu banii în mână cerâdu-ne insistent să-l iertăm. I-am solicitat pe un ton imperativ să aștepte la mașină timp în care am informat șeful de Poliție al municipiului Fălticeni și i-am adus la cunoștință cele întâmplate. Am fost apelați apoi de către un lucrător din cadrul DGA Suceava în vederea organizării unui flagrant. I-am solicitat din nou conducătorului auto să aștepte la mașină până facem verificările în baza de date și am ținut legătura cu lucrătorii din cadrul DGA Suceava pentru organizarea flagrantului. Conducătorul auto a fost dispus să ne aștepte întrucât am sesizat o altă abatare la regimul rutier pe strada plutonier Ghiniță. În acel moment numitul O.V. a mers să-și facă ITPul la mașină la stația ITP de pe strada Plutonier Ghiniță venind din nou la autospeciala de Poliție având bani în mână și rugându-ne să nu îi aplicăm sancțiunea și să nu îi reținem certificatul de înmatriculare. Cele întâmplate au fost înregistrate de o cameră de supraveghere a spălătoriei auto de pe strada Plutonier Ghiniță. În acel moment ținând legătura cu lucrătorii DGA Suceava aceștia ne-au îndrumat să invităm conducătorul auto la sediul Poliției pentru realizarea flagrantului acesta fiind de acord”, a relatat Lucian Grigoruță. El a menționat că numitul O.V. a fost condus la etajul I, camera 29 din cadrul Poliției unde a pus suma de 300 de lei într-un șervețel de culoare albă după care imediat au intrat în birou lucrătorii DGA. Conducătorul s-a ales cu dosar penal din partea celor de la DGA dar și cu sancțiuni din partea polițiștilor Lucian Grigoruță și Sînziana Ciobanu care au respectat ad literam legea în speță reținerea certificatului de înmatriculare al mașinii și amendă pentru staționare în loc interzis.

, 3.8 out of 10 based on 5 ratings