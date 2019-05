Joi, 16 mai, între orele 13.00 și 14.30, în zona centrală a Sucevei va fi organizat un flash mob antiviolență și va fi simulat un accident rutier. Acțiunea se intitulează „Fii conștient, nu dependent” și este programată în cadrul Săptămînii Naționale a Voluntariatului. Scopul este acela de a sensibiliza opinia publică și factorii de decizie în vederea prevenirii consumului de droguri, plante etnobotanice și tutun, precum și a violenței și accidentelor de circulație. Organizatorii acțiunii sînt Asociația „Euroactiv” și Inspectoratul de Poliție, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar, Palatul Copiilor și serviciul privat de ambulanță Ambu Life Suceava.

