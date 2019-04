Pentru cei care cu greu şi-ar fi închipuit-o pe colega cea trasă prin inel a matinalilor de la Antena 1 având o burtică proeminentă, surpriza s-a produs: Flavia e însărcinată în luna a şaptea şi este cea mai activă mămică în aşteptare, notează click.ro.

Despre iubire, despre sarcină şi alte planuri de cuplu Flavia a povestit în exclusivitate pentru Click!, înainte de prima dimineaţă liniştită de prenatal, în care a avut voie să doarmă până târziu…

Cât de activă ai fost până acum, în timpul sarcinii?

Flavia: Foarte activă, am făcut, practic, tot ce făceam şi înainte de sarcină, doar că având un bebe în burtică. Adică am făcut toate spectaco¬lele Mamma Mia din program, un mini turneu cu spectacolul prin ţară, emisiunea, concerte¬le Deliei de la Sala Palatului, plus spectacolele de Crăciun ale lui Ştefan Bănică Jr. Am scris în Notes fix aşa : „Spectacole cu bebe în burtică“. O să păstrez lista şi o să i-o arăt cândva.

