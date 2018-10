Flavia Mihășan, co-prezentatoare în emisiunea ”Neatza cu Răzvan și Dani”, este noul brand ambasador Vitamin Well România, liderul european al băuturilor premium cu vitamine și minerale, desemnat ”Produsul Anului® 2018 ” în România, la categoria ”Băuturi vitaminizante”.

Produsele Vitamin Well sunt dezvoltate, produse și îmbuteliate în Suedia, fiind exportate în peste 30 de țări la nivel mondial.

”Vitamin Well este o băutură funcțională care susține ritmul dinamic din fiecare zi. Consumatorii își doresc întotdeauna excelența, iar alegerea Flaviei Mihășan drept brand ambasador a venit în mod natural. Ne-am dorit un Key Opinion Leader care să împărtășească aceleași valori promovate la nivel internațional: smart choices and a healthy lifestyle”, declară reprezentanții Healthy Drinks&Foods, distribuitor și deținător al drepturilor brandului Vitamin Well în România.

Flavia Mihășan are o experiență de peste 5 ani în televiziune și este promotoarea principiilor care stau la baza unei vieți armonioase.

”Sunt încântată să încep această colaborare alături de un brand cu ale cărui valori mă identific. Sportul este parte din viața mea, iar aportul de nutrienți este esențial pentru un lifestyle activ. Vitamin Well reprezintă o alternativă la băuturile răcoritoare îndulcite cu zahăr, un produs care corespunde cerințelor mele în materie de alimentație sănătoasă”, declară Flavia Mihășan, brand ambasador Vitamin WellRomânia.

În România, produsele Vitamin Well sunt marketate și distribuite prin partenerul oficial, Healthy Drinks & Foods și sunt disponibile în cele mai importante lanțuri de retail: Auchan, DM, IKEA, Inmedio, Mega Image, Metro, Saladbox, Starbucks și gas stations: MOL, Rompetrol.

Despre Vitamin Well

În 2008, fondatorii Vitamin Well au constatat un gap major pe piața suedeză de soft vitamin drinks, astfel au dezvoltat o alternativă modernă, sănătoasă și gustoasă la sucurile și băuturile carbonatate.

După 9 ani de la debut, succesul băuturii suedezeeste evident, iar Vitamin Well continuă să dezvolte și producă băuturi complexe, cu un grad ridicat de funcționalitate și de hidratare.

Mai multe informații: https://www.vitaminwell.ro/ &https://www.facebook.com/vitaminwellromania /https://www.instagram.com/vitaminwellro/