Flavia Ştefania Potorac s-a născut prematur, pe data de 4 februarie 2017, iar la 2 zile de la fericitul eveniment, doctorii au depisat o problemă la inimă, un suflu sistolic slab. Fetiţei i s-au depistat mai târziu trei găuri în inimioară, iar după o operaţie foarte complicată şi riscantă de 5 ore, efectuată la Spitalul Medical Park din Istanbul, Flavia este complet vindecată.

Totul a început încă din primele zile de viaţă, când părinţii au observat că bebeluşa lor nu lua în greutate şi respira greu. Aceştia au plecat în Vaslui pentru a efectua un set de analize amănunţite, iar rezultatul investigaţiilor medicale au scos în evidenţă un adevăr greu de suportat pentru părinţi: frumoasa lor fetiţă s-a născut cu 2 găuri în inimă, malformaţie care îi punea viaţa în pericol. În zilele următoare, Flavia a suferit prima criză serioasă, iar părinţii au chemat ambulanţa. A fost intubată imediat şi trimisă în regim de urgenţă la un spital din Iaşi. Acolo au stat 3 săptămâni, doctorii au recomandat schimbarea alimentaţiei, iar bebeluşa a început să ia în greutate, 400 de grame într-o lună.

Din Iaşi, Flavia a fost transferată la un alt spital din Tg. Mureş, iar acolo doctorii au depistat 6 boli serioase ale organismului. Tot acolo a aflat de o a treia gaură în inimă şi că are o singură valva. Li s-a recomandat să efectueze o operaţie pe cord, de corecţie a malformaţiilor, şi asta cât mai repede, deoarece starea de sănătate a Flaviei se agrava pe zi ce trece.

Părinţii au fost nevoiţi să plece din Spitalul din Tg. Mureş, întrucât nu mai erau locuri, iar din cauza gravităţii bolii, aceştia au decis să se îndrepte către o clinică din străinătate. Au depus dosarul medical la mai multe clinici din Austria, Germania şi Turcia, iar răspunsul a venit în câteva zile de la Spitalul Medical Park din Istanbul, unde medicii turci i-au spus că îi pot salva copila.

S-au urcat în primul avion spre Istanbul, iar în data de 19 iulie a fost internată la Spitalul Medical Park. După 8 zile de investigaţii, analize amănunţite şi multe emoţii, fetiţa a fost supusă intervenţiei chirurgicale pe cord, operaţie care a durat cinci ore. Imediat după operaţie, starea Flaviei s-a îmbunătăţit considerabil, iar acum este în afara oricăui pericol şi se poate bucura de viata.

“În România, eram pasaţi de la un spital la altul, iar medicii erau rezervaţi cu privire la sănătatea copilei mele, din cauză că operaţia ar fi mult prea complicată şi riscantă pentru un bebeluş de doar cinci luni. Fetiţa respira din ce în ce mai greu, refuza să mănânce, iar la 6 luni cântărea doar 3 kilograme, cam cât ar trebui să cântărească un nou-născut. Când începeam să ne pierdem orice speranţă, atunci am trăit un adevărat miracol. Am primit un răspuns pozitiv din Turcia, Dumnezeu ne-a pus în cale pe cei de la Asociaţia Salvează o inimă, care ne-au achitat operaţia de 8.000 de Euro, iar acum fetiţa mea iubită este bine! Nici nu vă puteţi imagina câtă bucurie este în sufletul meu în acest moment, pentru că am trecut practic peste noapte de la depresie şi deznădejde la extaz”, declară mama Flaviei Potorac.

Asociația “Salvează o inimă”, înființată pe data de 17 decembrie 2012, a reușit să salveze, până în prezent, peste 220 de copii cu malformații grave. La campaniile umanitare organizate de Asociație, s-au alăturat peste 60.000 de persoane și companii românești și internaționale, înregistrându-se pe platforma online donații peste 1.865.000 de Euro şi peste 430.000 de Euro din campanii de donaţii prin SMS. Pentru merite deosebite, Asociația “Salvează o inimă” a fost nominalizată la mai multe gale importante dedicate ONG-urilor, printre care amintim: Gala “Oameni pentru Oameni” (2014, 2015 și 2016), Gala “Societății Civile” (2016 şi 2017), Gala “Oamenii Timpului” (2015) și Gala “Zece Oameni de Valoare” (2016).