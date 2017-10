Conducerea clubului Foresta Suceava este foarte aproape să-l convingă pe fostul dinamovist Florentin Petre să preia funcţia de antrenor principal. În vârstă de 41 de ani, fostul internaţional român a fost prezent în tribunele stadionului din Satu Mare, la meciul dintre Olimpia şi Foresta.

Dacă va semna o înţelegere cu echipa suceveană, Florentin Petre ar fi la prima experienţă ca antrenor principal, după ce, până acum, în ultimii cinci ani, de când şi-a agăţat ghetele în cui, a lucrat ca secund pentru Ion Marin, Cornel Ţălnar, Flavius Stoican, Mihai Teja sau Mircea Rednic, la formaţiile Dinamo Bucureşti, FC Braşov si Luceafărul Oradea, de unde a plecat în septembrie.

Cu şase goluri în 52 de meciuri la reprezentativa României, Florentin Petre a evoluat la nivel de club pentru Dinamo Bucureşti, UTA Arad, ŢSKA Sofia, Terek Groznii şi Victoria Brăneşti, de unde s-a retras în urmă cu cinci ani.