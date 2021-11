Dupa o perioada dificila, in care evenimentele au fost suspendate si granitele inchise, in acest an, Flori de IE va defila in Cuba, pe 1 decembrie, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei.

„De Ziua Nationala, dupa 18 luni de la ultima defilare internationala, va avea loc prima prezentare a Flori de IE, de la inceputul pandemiei si pana acum, denumita generic „Shine”, in Cuba. „Shine” reprezinta lumina care aduce speranta si stralucire in sufletele noastre, dorinta de a merge mai departe, de a ne face cunoscute valorile, traditiile si portul popular in toate colturile lumii. Cred cu tarie ca ia romaneasca este in acest moment cel mai bun ambasador al valorilor romaneşti, ea creeaza punţi şi uneşte inimi, aduce speranţa in suflete. In aceste vremuri dificile, sunt convinsa ca defilarea din Cuba va aduce normalitatea si va creiona speranta intr-o lume noua: sustenabila, durabila si rezilienta”, a declarat Cristina Chiriac, fondatoarea Flori de IE.

Prezentarea costumelor traditionale romanesti se incadreaza in evenimentul organizat de Ambasada Romaniei in Republica Cuba cu ocazia Zilei de 1 Decembrie, moment unic de mandrie nationala si de promovare a autenticitatii si unicitatii noastre pe meleaguri straine.

„Sunt deosebit de incantata si recunoscatoare sa pot gazdui, la Havana, prima Receptie dedicata marcarii Zilei Nationale a Romaniei cu prezenta fizica. Dupa dificultatile prin care am trecut, putem afirma ca celebram, la 1 Decembrie 2021, solidaritatea romaneasca regasita si un viitor rezilient. Fiind primul meu eveniment public de anvergura, de la preluarea mandatului in Cuba, nu-l puteam concepe fara o prezentare a simbolurilor romanesti. Sunt mandra ca in aceasta zi de sarbatoare, vom putea prezenta corpului diplomatic acreditat la Havana o colectie de costume traditionale de exceptie, dar si ii reinterpretate, care vorbesc despre istorie, identitate, creativitate, renastere si stralucire. Ii multumesc pe aceasta cale doamnei Cristina Chiriac, fondatoarea Flori de IE, pentru ca a raspuns imediat pozitiv si a sustinut propunerea mea de organizare a unei prezentari a costumului popular romanesc, avand ca element central, IA ”, a declarat Theodora Magdalena Mircea, ambasadoarea Romaniei in Republica Cuba.

Modelele vor fi cubaneze si vor defila in costume traditionale vechi de peste 100 de ani din diferite regiuni ale Romaniei: Muntenia, Oltenia, Transilvania, Moldova, Banat.

Evenimentul se va incheia cu o prezentare a celei mai noi colectii, Shine, exclusiv lucrata pentru aceasta ocazie, colectie care va pune in evidenta iile lucrate manual de catre Flori de IE si va aduce speranta si lumina in sufletele celor prezenti.

„Voi promova ori de cate ori am ocazia, oriunde in tara sau pe meleaguri straine, ia romaneasca, care reprezinta practic codul genetic al poporului roman. Cred ca trebuie sa ne educam copiii sa iubeasca tot ce e romanesc. Sunt fericita ca in aceasta perioada am privilegiul de a organiza evenimentul din Cuba, in conditii de normalitate, intr-o zi de mandrie nationala si de sarbatoare – 1 Decembrie. Nu stiu sa existe vreun alt popor in afara de cel roman care sa-si poarte istoria milenara in vesminte, in simboluri alese, fiecare purtand un anume inteles, un anume mesaj si o anume poveste. Povestea din acest an este despre renastere si stralucire”, a concluzionat Cristina Chiriac.

Povestea Flori de IE a luat nastere la finalul anului 2014 din dragoste si dor de neam, sustinand totodata antreprenoriatul romanesc, in special pe cel din mediul rural, colaborand cu peste 40 de femei din zona rurala. Obiectivul principal este aducerea in prim plan a iei romanesti, cusuta in intregime manual, cu multa migala. Flori de IE are in portofoliu o colectie impresionanta de peste 100 de costume populare romanesti, insumand astfel peste 1000 de piese traditionale, vechi.

Flori de IE a mai expus la Londra, Paris, Ankara, Viena, Bari, Tokyo, Shanghai, New York, Dubai, Las Vegas, Abu Dhabi si Barcelona.

Toate produsele Flori de IE se disting prin autenticitate, diversitate, atentie pentru detalii, pasiune, dar si cromatica deosebita, realizata intr-o maniera moderna, avand la baza conceptul de handmade. Produsele sunt disponibile pe site-ul www.florideie.ro si in showroom-ul Flori de ie din Bucuresti.

Foto credit: Caseta Studio

Hair & Make up: Studio 55 / Sofia Eleni Beauty Center