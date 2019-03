Florin Busuioc mai are de tras după infarctul suferit toamna trecută. Busu a fost internat din nou zilele trecute pentru o a doua intervenţie la inimă. Celebrul prezentator Pro Tv, care aduce veştile despre vreme, a mărturisit că medicii i-au montat un al doilea stent la inimă, potrivit click.ro.

Invitat la emisiunea lui Cătălin Măruţă, Florin Busuioc a povestit cu sinceritate de ce nu a apucat să mănânce mucenici, aşa cum e tradiţia. „Eu nu am gustat şi o să gust ceva mai târziu… ieri (n.r. joi) am ieşit din spital. Mi-am pus stentul. Ştiam încă de când am fost externat prima oară că e posibil să mai urmeze o intervenţie, un al doilea stent. Mi s-a pus acum, E foarte bine.”, a mărtuirisit Busu, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/florin-busuioc-fost-operat-din-nou-ce-restrictii-i-au-pus-medicii