În noiembrie 2018, Florin Busuioc (59 de ani) a văzut moartea cu ochii în urma unui infarct, iar de atunci și-a schimbat radical stilul de viață. A lăsat țigările, alcoolul, însă acum duce o luptă pe care, spune el, nu o poate câștiga: cea cu greutatea. Îndrăgitul prezentator Meteo de la PRO TV a vorbit despre reușitele și nereușitele din viața lui, într-un interviu în exclusivitate pentru Click!.

Click! Cum vă mai simțiți? În urmă cu ceva ani ați avut o mare cumpănă pe scenă.

Florin Busuioc: Mă simt bine în momentul de față, nu mai am probleme. Am fost la control la fiecare șase luni și sunt ok. Singura problemă este cea legată de greutate, de care nu pot să scap. Este singurul inconvenient. (n.r. într-un interviu mai vechi ne spunea că dorește să ajungă la 85 kg, de la 104)

Ce măsuri ați luat ca să nu se mai repete?

Nu am mai fumat și nu beau absolut nimic. Oricum, nu beam prea mult nici înainte, beam foarte rar. În general, mă odihnesc ceva mai mult, dorm mai bine.

Sunteți om de televiziune și actor. Ce rol jucat de dumneavoastră v-a plăcut cel mai mult?

Înainte de a face televiziune, am jucat într-un singur film, care se numește „Hanul dintre dealuri”. Mi-a plăcut foarte mult, pentru că am avut un rol principal și a fost un film de epocă. Am călărit mult în film, am făcut și cascadorie, alături de Alexandru Repan, Dana Dogaru, Mariana Buruiană, Gina Patrichi, Teofil Vâlcu… au fost actori mari în filmul respectiv. Am lucrat foarte fain cu toți acești actori. Ion Albu s-a ocupat de antrenamentul cu cai și a fost bine. Mi-a plăcut foarte mult să lucrez la filmul respectiv și mi-a plăcut foarte mult rolul.

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/exclusiv-florin-busuioc-dezvaluiri-despre-familie-412985.html