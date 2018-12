Florin Busuioc se simte mult mai bine după ce a trecut printr-o perioadă foarte tumultoasă, în care a fost la un pas de a-și pierde viața și a apărut la tv. Prezentatorul tv a suferit un infarct în Craiova, unde a avut spectacol și a avut nevoie imediat de operație la inimă pentru a supraviețui. După aproape două luni, Florin Busuioc se simte mult mai bine și și-a anunțat revenirea la tv, potrivit click.ro.

„Nu-mi mai aduc aminte nimic din ziua respectivă. De dimineață am făcut știrile de dimineață, am plecat de Craiova, am jucat, am terminat spectacolul, după mi s-a făcut rău și înțeleg că regizorul m-a întrebat dacă mi-e bine. I-am cerut un calciu, mă simțeam slăbit, el mi-a zis să mergem la spital. M-am dus în cabina mea, am pus mâna pe scaun și căzut am fost. Astea sunt povestirile lor, eu nu-mi aduc aminte. N-a fost nici un semn, cred că am fumat cam mult, toată perioada asta, nu mai fumez acum nu mai simt nevoia.”, a declarat Florin Busuioc la ProTV, conform sursei citate.

