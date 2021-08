Așa cum a promis, după demisia de la PRO TV, Florin Călinescu a venit cu lămuriri și cu detalii despre noul lui proiect, care are legătură tot cu televiziunea. Fostul jurat al emisiunii „Românii au talent” a recunoscut că a semnat un contract de consultanță, notează click.ro.

„Am dat un anunț și vreau să vi-l explic pe îndelete. Caut oameni care să se exprime, într-un fel sau altul, într-un colectiv de creație. ca să fie foarte clar, nu îmi fac o televiziune, pentru că nu sunt atât de kamikaze, de nebun, e vorba poate de milioane, habar nu am, dar am semnat un contract cu niște prieteni și veți afla, poate săptămâna aceasta, despre ce este vorba. De consilier, de consultant. Probabil o să fac și o emisiune, două, trei cu dumneavoastră. Am semnat un contract de consultanță pentru mai multe televiziuni. O să vă mai zăpăcesc de cap săptămâna aceasta și după aceea o să ne lămurim. S-a creat o confuzie, am spus facem o televiziune, nu fac o televiziune. Vă rog să aveți toată încrederea”, a punctat fostul protevist, potrivit sursei citate.

