Şi-a închis restaurantul de la Bucureşti din cauza pandemiei de coronavirus şi s-a retras în casa din comuna Băbana, judeţul Argeş, unde deţine o adevărată fermă. Până la noi filmări în rolul de jurat la „Românii au talent” (PRO TV), actorul Florin Călinescu s-a întors în mijlocul naturii. El a povestit pentru Click!, cu umoru-i caracteristic, cum îşi umple ziua ca să treacă timpul mai uşor.

„În comuna Băbana s-a născut tata şi aici mi-am petrecut o bună parte a copilăriei. Ocupat cu viaţa la ţară, am mai slăbit. Am o gospodărie cu multe animale: 83 de găini, 5 porci de Bazna, doi băieţi şi trei fete, 42 de bibilici, 9 gâşte, doi câini lupi şi doi Schnauzeri pitici. Am avut şi capre cu iezi, dar iedul s-a făcut mare şi l-am dat pentru că se ţinea de rele”, a spus vedeta pentru Click!

