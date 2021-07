Florin Călinescu (65 de ani) a anunțat că se desparte de PRO TV, implicit de „Românii au talent”, emisiunea cu cea mai mare audiență din România. Este pentru a doua oară când Florin Călinescu își anunță de despărțirea de Pro Tv. Actorul a făcut și primele declarații despre plecarea sa, de la postul condus odinioară de Adrian Sarbu, chiar la noua televiziune a acestuia, Aleph News, notează click.ro.

“Fiecare parte spune ceea ce consideră că trebuie să spună. Eu am negociat doar acum cinci ani și nu este vorba despre o negociere fianciară niciodată. Banii, pentru mine, din meseria asta au fost o consecință atunci când Adrian Sârbu a venit cu ideea construirii acestei televiziuni. Am zis că e tralala și cu asta basta. Mi-a zis să vin dimineața la 07:00, că îmi pune un microfon în față și o lumină și mi-a zis să fac ceea ce știu eu cel mai bine, adică să vorbesc. Părea o aventură atunci, cred că ține de orice se face la un moment dat și se poate construi sau se poate altera. Nu mai este valabil sloganul de acum 20 de ani. Nu mai este nici pe departe ceea ce domnul Sârbu a realizat, pentru că lucrurile atunci aveau o emoție, aveau o particularitate, o energie care începea cu creație, în primul rând adresată poporului nostru, generațiilor tinere care azi sunt mature. Noi aveam tot timpul grijă să preluăm generațiile în fiecare an. Azi putem să vorbim despre un canal de filme cu ceva publicitate. Spiritul Pro nu mai există”, a spus Florin Călinescu, la Aleph News, potrivit sursei citate.

