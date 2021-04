Premierul României, Florin Cîțu, a anunțat, astăzi, că va propune Comitetului Național pentru Situații de Urgență o serie de măsuri pentru relaxarea măsurilor de restricție în perioada Sărbătorilor Pascale. Florin Cîțu a spus că una dintre propuneri este ca circulația pe tipul nopții să fie permisă până la ora 5:00 pentru cei care vor merge la slujba de Paște. Premierul mai propune ca magazinele să rămână deschise până la ora 20:00 în ziua de vineri, înainte de Paște, iar stațiunile de pe litoral să fie deschise, respectând toate regulile în vigoare, dar cu capacitate de maximum 70%, cum se întâmplă în momentul de față în stațiunile de la munte.

