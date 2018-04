Cel mai experimentat jucător al Universității Suceava, Florin Ciubotariu, este şi cel mai bun marcator al Ligii Naţionale de handbal masculin, până în acest moment, conform clasamentului realizat de site-ul handbalvolei.ro. Fiecare echipă are câte un “tătic” care ordonează jocul şi care este mintea limpede. La noi acest rol aparţine lui “Ciobi”, care, băiat elegant fiind, şi-a zis să mai contribuie şi pe tabela de marcaj.

Florin Ciubotariu este lider în topul marcatorilor din Liga Națională, cu nu mai puțin de 148 de reușite, având o medie de aproape șase goluri pe meci. În acest top al marcatorilor se află doi handbaliști de la Clubul Sportiv Universitar din Suceava, pe locul cinci aflându-se un alt jucător exponențial al echipei, interul Adrian Ștefan Târzioru, “lunetistul” formaţiei, cu 132 de goluri în cele 25 de etape disputate până acum. În acest top se mai află și un fost jucător important al Sucevei, ce a fost unul din principalii marcatori de pe postul de inter dreapta, Florin Acatrinei, handbalist ce are 124 de goluri în acest sezon pentru echipa sa, CSM Făgăraș.

Echipa de handbal a Universității Suceava mai are de disputat doar o etapă din sezonul regulat, joi, 12 aprilie, la HC Vaslui. Aflată la doar 3 puncte de locul 8, ultimul ce duce în turneul play-off, studenții sunt obligați să câștige, deoarece în cazul în care Timișoara câștigă pe terenul ocupantei poziției opt, Minaur Baia Mare, atunci Suceava va fi la egalitate cu băimărenii, dar în meciurile directe are o victorie și un egal. Mai mult, dacă Minaur se va impune, atunci Suceava merge în play-out, acolo unde punctele de la Vaslui vor cântări în clasament.

Clasamentul marcatorilor după 25 de etape în Liga Națională:

1. Florin Ciubotariu (CSU Suceava) – 148 goluri

2. Gabriel Bujor (HC Vaslui) – 146 goluri

3. Ciprian Vancea (CSM Făgăraș) – 137 goluri

4. Filip Marjanovic (Poli Timișoara) – 135 goluri

5. Adrian Târzioru (CSU Suceava) – 132 goluri

6. Florin Acatrinei (CSM Făgăraș) – 124 goluri

7-8. Hugo Descat (Dinamo București) – 116 goluri

7-8. Nikola Crnoglavac (HCDS Constanța) – 116 goluri

9. Ilija Sladic (CSM Focșani) – 111 goluri

10. Josip Peric (AHC Dunărea Călărași) – 110 goluri