Secretarul general adjunct al PMP Suceava, Florin Hrebenciuc, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că PNL și PSD încearcă să atragă de partea lor candidații PMP pentru funcțiile de primar din mai multe localități ale județului. Florin Hrebenciuc a spus că PMP și-a stabilit candidații pentru alegerile locale de anul acesta în 90% din filialele proprii din județ. „Mai avem încă 10% din organizații pentru a stabili anumite candidaturi, atât la Consiliul Local cât și la candidații pentru primării. Umblând în județ și stând de vorbă cu oamenii am constatat că după ce ne-am nominalizat candidații vin celelalte partide să îi ia. În cazul de față, cei care au fost sau sunt la putere încearcă să îi convingă să renunțe la convingerile lor și să candideze din partea lor. Ar fi bine să nu piardă timpul cu candidații noștri pentru că nu vor reuși să le schimbe convingerile. Toți candidații pe care i-am găsit pentru primării și Consiliile Locale sunt oameni profesioniști și specialiști în diverse domenii, care au convingerile lor și sunt alături de noi în această campanie. Sunt oameni care își doresc să facă o schimbare, cum ne dorim și noi, a Sucevei și a României. Le recomand să își caute proprii candidați celor de la PSD și PNL, pentru că este loc pentru toată lumea. Dacă ei cred că PMP are candidați care vor renunța se înșală”, a spus Florin Hrebenciuc. El a arătat că PMP are candidați cu șanse foarte mari de a câștiga funcțiile de primar. „În localități în care acum este primar PSD vin cei de la PNL pentru ne lua candidații, iar unde e un primar PNL în funcție vine PSD și își dorește candidatul nostru. Asta se întâmplă în tot județul”, a mai precizat Hrebenciuc. El a mai adăugat că PMP nu a încercat să ia candidații altor formațiuni politice. „Nu ne dorim decât să avem candidații noștri proprii care să susțină ideile și conceptele partidului nostru”, a declarat Hrebenciuc.