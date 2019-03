Nu trece nicio ediţie „Ferma“ fără ca Pro TV să difuzeze în emisiune imagini interzise minorilor. Dacă, până acum, postul tv difuza imagini cu vedetele feminine goale, acum a venit rândul bărbaţilor să fie văzuţi fără haine de o ţară întreagă, notează click.ro.

Fiind în baie, alături de Brigitte, Florin Pastramă s-a dezbrăcat în faţa camerei, cu toate că fusese avertizat că e filmat. „Vezi că te văd camerele în aia goală“, a spus Brigitte, care a primit imediat răspuns de la Florin Pastramă: „Oricum e mică“. După care, discuţia loc a continuat şi la masă, acolo unde se mai aflau şi alţi concurenţi, printre care Diana Belbiţă şi Cătălin Moroşanu, mai scrie sursa citată.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/florin-pastrama-gol-complet-la-o-ora-de-maxima-audienta-brigitte-s-uitat-la-el-si-s