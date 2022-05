Florin Piersic Jr. a fost invitat la emisiunea Marius Tucă Show!, unde a povestit o întâmplare dureroasă între el și celebrul său tată, moment în care fiul marelui artist a realizat un adevăr trist despre relația sa cu acesta.

Florin Piersic Jr., 53 de ani, a vorbit la emisiunea Marius Tucă Show! despre evoluția sa ca actor, ce a crescut în umbra unui tată faimos. Cu toate că Florin Piersic Jr. a reușit să se detașeze ca artist de figura și influența creativă a părintelui său, cei doi au avut dintotdeauna o relație extrem de complicată, notează click.ro.

În emisiunea online a lui Marius Tucă, actorul Florin Piersic Jr. a abordat subiectul sensibil al relației cu tatăl său. „Eu am fost în pandemie, am avut un spectacol, la Zalău și am fost la cabană la el, ca să îi fac o surpriză. Și… panică. Când m-a văzut la poarta casei… Eu o sunasem pe soția lui, întrebasem dacă sunt acasă pentru că voiam să îi fac o surpriză. Când m-a văzut s-a blocat, a venit la mine, nu știa cum să facă și mi-a întins pumnul. Asta, cumva, m-a șocat. Dar, după aceea, la un sfert de oră, stătea de vorbă cu colegul meu de la tehnic, la un metru distanță. El avea nevoie de un public. Iar eu nu cred că pot fi publicul său, așa că l-a agățat pe omul ăsta și l-a ținut așa… Și apoi m-am gândit, m-am pus în situație… nu îmi văd copilul de un an, bine… Nu mai e copil, dar să îi miros părul sau ceva, să îmi bag nasul în ceafa lui, ceva… Există undeva o ruptură, care nu poate fi niciodată cusută. Nu am cum pentru că noi nu am avut o relație reală. E o relație corectă, cumva, dar nu profundă. Normal că îl iubesc, că e tata. Acum 20 de ani, îmi era greu să înțeleg, dar acum…”, a mărturisit fiul lui Florin Piersic în emisiunea Marius Tucă Show!, potrivit sursei citate.

