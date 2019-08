În urmă cu aproximativ o săptămână un clip video în care marele actor Florin Piersic se strâmbă, pentru a face un selfie, alături de fostul preot ortodox şi cântăreţ de muzică populară Cristian Pomohaci, a făcut înconjurul reţelelor de socializare. Preotul acuzat că ar fi întreţinut relaţii sexuale cu un minor i-a cerut lui Florin Piersic să facă un selfie împreună, iar actorul nu l-a refuzat, atrăgându-şi criticile celor care au fost dezamăgiţi de faptul că a acceptat să pozeze lângă Pomohaci. Toate comentariile şi părerile negative au fost citite de către actor şi l-au determinat să ofere o replică acuzaţiilor, potrivit click.ro.

“Deschid pagina de Facebook si sunt intrebat: «La ce te gandesti, Florin?». Va spun eu la ce ma gandesc. O viata intreaga, am cautat sa va spun lucruri frumoase, sa va bucur, sa va aduc speranta in suflet, sa va descretesc fruntile prea incarcate uneori de griji. Am ajuns astazi, la 83 de ani, sa fiu forfecat in fel si chip si analizat si judecat, de cine ma rog?! Era o vreme cand ziaristii erau respectati. Faceau parte dintr-o clasa de intelectuali si nu o data din randurile lor se remarcau eseisti, poeti, scriitoride valoare. Astazi, va las pe voi, cei ce cititi aceste randuri sa le apreciati…«calitatea».”, a scris Florin Piersic, potrivit sursei citate.

