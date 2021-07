Florin Răduță, câștigătorul „X Factor 2015”, trece prin momente cumplite. Talentatul solist din Târgoviște se confruntă de șapte luni de zile cu probleme grave de sănătate. Medicii i-au pus, recent, un diagnostic crunt: tumoră la tomac, iar joi, 22 iulie, acesta va fi supus unei biopsii, pentru a afla dacă tumora este malignă, potrivit click.ro.

Florin Răduță (25 de ani) trece printr-un calvar din luna octombrie a anului trecut, atunci când a fost infectat cu Covid-19, împreună cu bunica sa. Cântărețul a trecut printr-un adevărat chin din cauza ulcerului, afecțiune cu care se confruntă de mai mulți ani. Tratamentul a început să nu-și mai facă efectul și, după medicamentațiile puternice, administrate pentru infectarea cu coronavirus, problemele de sănătate s-au dublat și, potrivit spuselor artistului, stomacul „i s-a rupt în două”.

“În ultima lună și jumătate am evitat orice fel de întrebare legată de sănătatea mea, pentru că nu m-am simțit capabil să vorbesc despre asta. Am făcut mai multe investigații la stomac și vestea, care a căzut ca din cer pentru mine și pentru ai mei, a fost că mi-au găsit o tumoare / un polip din care trebuie luată biopsie, ca să vadă dacă este canceros. Joi dimineață, urmează să fiu internat la Fundeni, ca să poată fi prelevată biopsia și să vadă ce se întâmplă. Sunt stresat, pentru că ultima dată când am încercat endoscopia nu a fost bine, iar de data asta fac cu anestezie generală. Sper să decurgă bine”, a mărturisit solistul, îngrijorat, pe pagina sa de Facebook, potrivit sursei citate.

Solistul este în stare gravă din luna mai, de când a suferit două preinfarcturi în urma tratamentelor pentru stomac ce i-au fost administrate de către medici.

