Fostul prefect al județului Suceava, Florin Sinescu, și-a înregistrat candidatura din partea Pro România pentru funcția de primar al Sucevei. Tot astă Pro România a depus și lista de candidați pentru Consiliul Local Suceava. După înregistrarea candidaturii, Florin Sinescu a spus că vrea ca alături de echipa să vină cu elementele de noutate pentru restartarea Sucevei în zona economică. „Alături de mine este o echipă de consilieri locali, o listă completă de 29 de persoane, cu oameni din cartierele Sucevei, cu oameni ancorați în realitățile municipiului și împreună vom forma o echipă care în Consiliul Local să venim cu elemente de noutate, cu restartul municipiului Suceava în ceea ce privește zona economică, o zonă pe care ne-o dorim atât de mult dezvoltată”, a declarat Florin Sinescu. El a arătat că pe lista de consilieri se regăsesc reprezentanți din toate cartierele Sucevei, astfel încât problemele din fiecare zonă a municipiului să se regăsească pe agenda primarului.

„Suntem o echipă tânără, o echipă care sperăm că vom aduce acel plus și acel element de noutate, care înseamnă aplicare către problemele cetățenilor”, a mai spus candidatul Pro România pentru Primăria Suceava. El a adăugat că printre cei care se află pe lista acestui partid pentru Consiliul Local Suceava se numără Radu Pricope, Alexandra Harja Samsonescu sau Geniloni Sfeclă. Florin Sinescu a spus că pentru susținerea candidaturilor s-au strâns 1.269 de semnături din toate cartierele Sucevei. Sinescu a declarat că obiectivul Pro România este câștigarea funcție de primar și a cel puțin opt mandate de Consilier Local. „Cred că suntem o echipă frumoasă și putem aduce schimbarea la nivelul municipiului Suceava”, a încheiat Florin Sinescu.

Prezent la depunerea candidaturilor, președintele Pro România Suceava, Cătălin Nechifor, a spus că aceste alegeri reprezintă un moment important pentru această formațiune politică. „Este prima competiție locală a acestui partid mai tânăr. De doi ani ne-am înființat. Un partid care vrea să se afirme pe scena politică și care deja a avut două bătălii electorale atât europene, cât și prezidențiale, la care am reușit un scor important, de 7%, respectiv 10%. Am convingerea, așa cum văd echipa lui Florin Sinescu, că la Suceava putem să facem o surpriză extrem de plăcută. După 16 ani de primărie Ion Lungu, după un miliard de euro cheltuiți în Suceava vedeți și dumneavoastră că foarte multe proiecte sunt doar pe hârtie, doar pe planșe. Mă refer și la stadion, care nu văd să aibă nocturnă, la sala polivalentă care e doar în planșe, la bulevarde modernizate, la transport public de calitate, la integrarea zonei metropolitane așa cum trebuie”, a spus Cătălin Nechifor. El a adăugat că dezvoltarea municipiului Sucevei trebuie să se facă în cadrul zonei metropolitane. „Pe lângă echipa de la municipiu, Florin Sinescu are alături de el atât amprenta Consiliului Județean, dar și a unui număr de primari care sunt în zona metropolitană. Și asta pentru că filozofia de dezvoltare a noastră pentru viitoarea conducere a lui Florin Sinescu ca și primar este să expandeze orașul. Să avem o respirație administrativă și nu o închistare, fiecare pe proiectul lui, cu bugetul lui. Au trecut prea mulți ani în care lucrurile nu s-au dezvoltat și și sunt sigur că poți cu echipa ta”, i-a transmis Cătălin Nechifor lui Florin Sinescu.