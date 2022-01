Florin Vasilică, fiul regretatului cântăreț de muzică populară, Liviu Vasilică, care a murit în anul 2004, nu se înțelege nici acum cu mama sa. Ei au mai avut conflicte imediat după ce tatăl său a plecat dintre noi, însă în timp au reușit să cadă la pace, scrie click.ro.

Acum, cei doi sunt iar în scandal. Furios, el a scris un mesaj dur la adresa acesteia pe contul de Facebook. Într-o postare, Florin Vasilică susține că mama i-ar fi cerut cheile de la casa lui, lucru ce l-a deranjat enorm. Artistul spune că el nu are cheia de la casa părintească, femeia fiind responsabilă de acest aspect de la care a pornit prima dată conflictul. „Deci, nesimțita de maica-mea îmi zice că nu are cheie de la casa mea, casa mea muncită și cumpărată de mine. Păi eu nu am cheie de la casa părinților mei, că a avut ea grijă să nu am … Idioato, nu există pe lumea asta mamă ca tine! Jegoaso!”, a fost mesajul pe care l-a scris Florin Vasilică la adresa mamei sale, potrivit click.ro.

Postarea a fost ștearsă la scurt timp de pe contul interpretului de muzică populară, care a moștenit talentul tatălui său. După moartea celebrului cântăreț, soția și fiul său s-au războit pentru drepturile de autor.

