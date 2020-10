După aproape cinci luni, Florinel de la Vișina a reușit să ridice de la crematoriu urna cu cenușă a soțului său, fostul cleric Philip Clements, care s-a stins pe 31 mai la Spitalul Elias, din Capitală, la vârsta de 82 de ani. A pus-o în sufragerie, colțul din casă în care fostului său soț îi plăcea să stea. El le-a spus reporterilor Click! că și-a refăcut deja viața amoroasă.

„Am ridicat urna de la crematoriu săptămâna trecută, pentru că nu am putut mai devreme, din vina primăriei. Am avut probleme cu certificatului de deces. Urna o țin în sufragerie, pentru că acolo îi plăcea să stea mai tot timpul. Îi voi respecta ultima dorință, de a arunca cenușa într-un râu, în apropiere de București. De fiecare dată când iau urna în brațe simt o emoție foarte puternică. Nu am desigilat-o, pentru că nu m-am pregătit emoțional să fac acest lucru, dar sper să fac și asta în curând.”, a declarat Florinel de la Vișina pentru Click!.

