Societatea civilă din România s-a implicat puternic ȋn sprijinirea autorităților locale și guvernamentale ȋn lupta cu pandemia de coronavirus. Ȋn semn de apreciere, Ambasada Olandei ȋn România a demarat campania #FloriPentruEroi, prin care a trimis câte un buchet de flori olandeze ONG-urilor care s-au mobilizat, ȋn ultimele două luni, și au dat dovadă de solidaritate cu toți cei vulnerabili ȋn criza globală sanitară.

„Societatea civilă din România, inclusiv ONG-urile extrem de active ȋn ultima perioadă, merită tot respectul nostru pentru eforturile depuse. Cei aflați ȋn situații de risc, din cauza pandemiei, au nevoie de cât mai mult suport, iar asociațiile și comunitățile de donatori continuă să aibă o contribuție crucială ȋn acest sens. Munca lor ne-a inspirat să găsim noi modalități de a depăși provocări cu care ȋntreaga lume se confruntă. O zicală olandeză spune că florile sunt potrivite pentru orice ocazie, iar ȋn cazul de față, ele reprezintă un semn al aprecierii noastre profunde”, a declarat Arie Veldhuizen, Consilier Agricol ȋn cadrul Ambasadei Olandei ȋn România.

Ambasadele Regatului Țărilor de Jos din mai multe state au organizat acțiuni similare cu cea din România, prin care au dăruit flori instituțiilor publice, spitalelor, poliției etc. Scopul a fost de a arăta solidaritate cu cei din linia ȋntâi și a demonstra că gesturile mici fac diferența ȋn situații de criză.

Ȋn România, florile, ȋmpreună cu un mesaj de mulțumire, sunt livrate ȋn perioada 12-15 mai către 26 de ONG-uri din București și alte orașe din țară. Pe lista Ambasadei a fost inclusă și Fundația pentru SMURD, ȋnsă reprezentanții Fundației au dorit ca florile să fie redirecționate către toate secțiile de ATI din spitalele care luptă ȋmpotriva COVID-19, centre de pompieri și de ambulanță din București.

„Niște flori atât de frumoase fac oricui ziua mai bună. Mulțumim Ambasadei Olandei ȋn România pentru această surpriză”, „Gestul reprezentanților din cadrul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos din România ne-a umplut inimile de bucurie și ne-a reamintit că eforturile noastre au cu adevărat un impact”, „Astfel de momente ne dau energie să continuăm și să facem tot ce ține de noi pentru binele comunității locale”, sunt doar câteva dintre mesajele de mulțumire venite de la cei care au primit florile din partea Ambasadei Olandei ȋn România.

Lista integrală a ONG-urilor din campania #FloriPentruEroi :

1. Asociația Ștergem o Lacrimă

2. Fundația Prețuiește Viața

3. Asociația Cristi Vasiliu

4. Fundația Comunitară Cluj

5. Asociația Zi De Bine

6. Code for Romania

7. Fundația Comunitară Mureș

8. Asociația Industrii Creative

9. Crucea Roșie Română

10. Little People

11. Asociația pentru Dezvoltare GHEPart.

12. Dăruiește Aripi

13. Rădăuțiul Civic

14. Fundația pentru SMURD

15. Dăruiește Viața

16. Fundația Comunitară Galați

17. Fundația Comunitară Vâlcea

18. Asociația Magic

19. Concordia

20. Asociația Taxi Gratis

21. Armutel România

22. Asociația Societatea Studenților în Medicină din București

23. Citizen Next

24. SOS Satele Copiilor

25. Salvați Copiii

26. Beard Brothers