Flota de utilaje pentru deszăpezire ale societății Diasil Service a fost inspectată luni de primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, la final acesta declarându-se mulțumit de ceea ce a văzut. Însoțit de viceprimarul Lucian Harșovschi și de managerul firmei Diasil, Anton Curelaru, primarul a vizualizat toate cele peste 40 de utilaje de deszăpezire inclusiv depozitul de material antiderapant exprimându-și convingerea că în municipiul Suceava nu vor fi probleme în acestă iarnă.

Diasil s-a prezentat la raport cu 10 autospeciale multifuncționale echipate cu plug și dispozitiv împrăștiere material antiderapant mecanizat pentru intervenție pe carosabil, 8 autospeciale multifuncționale echipate cu plug și pentru împrăștiat material antiderapant manual și transport zăpadă, 5 autospeciale echipate cu plug și dispozitiv împrăștiere material antiderapant mecanizat pentru trotuare, 3 autospeciale echipate cu plug și dispozitiv împrăștiere material antiderapant mecanizat pentru străzi înguste, 3 încărcătoare frontale, 2 motofreze zăpadă pentru trotuare și 10 sărărițe manuale pentru trotuare înguste.Totodată Diasil mai are în depozit 900 de tone de sare și 150 de tone de nisip care acoperă două luni de iarnă grea.

Lungu: ”Sunt mulțumit că ce am văzut azi aici ne dă încrederea că și această iarnă o vom trece fără probleme”

”Conform tradiției și în acest an am trecut în revistă utilajele firmei Diasil cea care se ocupă de operațiunile de deszăpezire și intervenții la îngheț. Vreau să-i mulțumesc domnului Curelaru care văd că este pregătit pentru iarnă. Sigur o să vedem pe cine iubește Dumnezeu mai mult. Domnul Curelaru o să se roage să ningă pentru a încasa bani de la Primărie și noi ne rugăm să nu ningă pentru a avea o iarnă mai blîndă. Lăsând gluma la o parte eu sunt mulțumit că ce am văzut azi aici ne dă încrederea că și această iarnă o vom trece fără probleme”, a spus Lungu.

Ca în fiecare an, a adăugat Lungu, începând cu data de 15 noiembrie la Primăria Suceava va fi funcționa un dispecerat pe timp de iarnă unde cetățenii pot suna la nevoie. Lungu a atras atenția asupra faptului că utilizarea unor soluții pentru deszăpezire gen clorură de calciu produce probleme la arbuștii și la spațiile verzi care se usucă precizând că în locurile sensibile din oraș precum zona Palaltului Administrativ deszăpezirea se va face manual.

”Metoda clasică este cu sare și nisip. E eficientă și benefică pentru posibilitățile financiare ale Primăriei. Am avut discuții cu specialiștii Primăriei, cu viceprimarul Harșovschi care coordonează acest serviciu de salubritate și împreună cu cei de la Domeniul Public vom încerca să protejăm să punem niște nailoane ceva astfel încât să nu afectăm foarte mult spațiul verde. Pe timp de iarnă prinde bine când intervenim să deszăpezim dar în primăvară ne dăm seama că multe dintre spațile verzi sunt afectate de aceste soluții de peste iarnă”, spus primarul.

Curelaru: ”Utilaje sunt toate în bună stare de funcționare și cred că vom face față cu brio iernii care este în fața noastră”

La rândul său managerul firmei Diasil, Anton Curelaru, a arătat că numărul utilajelor de deszăpezire este mai mare cu 25% față de anul trecut și că ”vom face față cu brio acestei ierni”.

El a ținut că precizeze că chiar dacă în stoc acum se află material antiderapant pentru două luni de iarnă grea Diasil are contractată o cantitate de aproape 3.000 de tone. ”Utilaje sunt toate în bună stare de funcționare și cred că vom face față cu brio iernii care este în fața noastră. Cu toate că domnul primar a spus că nu vrea să ningă de data asta eu aș vrea să ningă un pic mai mult ca să se vadă capacitatea de muncă a firmei Diasil. Noi am căutat ca toate utilajele să le adaptăm în sensul că sărărițele le-am coborât cât mai jos la nivelul asfaltului și a trotuarelor ca atunci când împrăștie material antiderapant să împrăștie numai pe partea de asfalt să nu ajungă peste bordură pe spațiul verde”, a spus Curelaru.

El a adăugat că Diasil Service are contract pe 7 ani cu Primăria Suceava pentru deszăpezire din care 3 au fost onorați.