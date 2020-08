Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că aproximativ 70% din localitățile din județ, care au suprafețe de teren în arii protejate, se vor asocia pentru a promova produsele locale. Gheorghe Flutur a făcut acest anunț în urma unei vizite pe care ministrul agriculturii, Adrian Oros, a efectuat-o în județul Suceava, împreună cu președintele Autorității Sanitar Veterinare și președintele Agenției pentru Arii Protejate. Flutur a spus că această asociere va da posibilitatea promovării produselor locale. „La invitația mea ministrul agriculturii Adrian Oros a fost prezent în Suceava. L-am invitat pentru că în urmă cu o lună de zile fabrica de lapte de La Dorna anunța că își închide activitatea. Nu puteam să rămân indiferent. Atunci au venit doi secretari de stat, iar acum a venit ministrul agriculturii, președintele Autorității Sanitar Veterinare și președintele Agenției pentru Arii Protejate”, a spus Flutur. El a subliniat faptul că l-a invitat pe ministrul agriculturii la Suceava pentru a găsi soluții pentru procesarea laptelui pe plan local. Gheorghe Flutur a precizat că personal nu își dorește ca laptele din zona Sucevei să fie procesat în altă parte. „Județul Suceava este pe primul loc pe țară la producția de lapte. 2,2 milioane de hectolitri de lapte, din producția totală de 20 de milioane, adică peste 10% din laptele României, provine din județul Suceava. Eu ca președinte de Consiliu Județean, dar ca și sucevean sunt împotriva plecării materiei prime în cisterne să fie prelucrată în alte județe. Și am cerut măsuri concrete, în sensul că va trebui să încurajăm să apară din nou fabrici și făbricuțe de lapte. Eu am făcut asta ca ministru al agriculturii și au apărut mai multe fabrici de lapte pe programele SAPARD. Asta vreau să facem în continuare și am discutat lucruri concrete”, a arătat șeful administrației județene.

Astfel, el a precizat că în județul Suceava sunt 82 de localități care au terenuri în arii protejate. „Există o legislație care dă anumite avantaje pentru procesarea produselor din zona respectivă în arii protejate. Din acest motiv, cu 70% din primăriile din Suceava vom înființa o asociere, un cluster în parteneriat cu această Agenție a Ariilor Protejate pentru promovarea produselor produse aici. Vreau să intre și Asociația Produs în Bucovina pentru că acest lucru înseamnă produse sănătoase, dintr-o zonă în care se respectă rețete tradiționale, în care furajele au o anumită calitate, mai ales în flora spontană din zona de munte a județului Suceava”, a spus Gheorghe Flutur.

În același timp, el a precizat că a discutat cu ministrul agriculturii și despre promovarea unui program pe zootehnic. „Județul Suceava are un potențial uriaș. Avem peste 350.000 hectare de pășuni și fânețe. Și am cerut un program de ferme pepinieră care să furnizeze berbecuți, purcei sau viței, care pot fi crescuți de ferme sau acasă la oameni. Li se dă la o anumită greutate, când este mic purcelul sau berbecuțul și le dai pentru abatorizare la o anumită greutate. În felul ăsta putem să valorificăm munții noștri, pentru că parte din ei au rămas nepășunați din lipsa forței de muncă”, a explicat președintele CJ Suceava.