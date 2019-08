Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat duminică seara, la închiderea Festivalului de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” că ediția de anul acesta a fost un adevărat succes.

La festivitatea de închidere a ediției de anul acesta a Festivalului Medieval au participat președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, primarul Sucevei, Ion Lungu și directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu. De pe zidurile Cetății de Scaun a Sucevei, cei trei au mulțumit celor care au participat la ediția de anul acesta, atât trupelor, cât și vizitatorilor.

Gheorghe Flutur a evidențiat faptul că anul acesta, Cetatea de Scaun a Sucevei a avut peste 27.000 de vizitatori în perioada festivalului. „Măria ta Ştefan noi încercăm să facem ceva în memoria fatelor tale. De aceea sunt bucuros că alături de primarul Ion Lungu, de Muzeul Bucovinei am reuşit şi în acest an să avem un număr mare de musafiri. În trei zile am avut peste 27.000 de vizitatori în cetate. Cetatea lui Ştefan uneşte şi atrage. Suceava este pe toate agenţiile de ştiri. A devenit un loc pe care românii şi-l planifică în concedii, iar pensiunile, hotelurile sunt pline. E un mare câştig pentru Suceava, pentru zona Moldovei şi pentru România.

Mulţumesc bunului Dumnezeu că ne-a învrednicit să prindem vremurile şi noi să fim cei care am recondiţionat Cetatea lui Ştefan care atrage ca un magnet turişti. De aceea vă mulţumesc că aţi participat. Mulţumit tuturor artiştilor, tuturor breslelor care au venit din ţară şi din străinătate şi s-au ostenit să iasă aşa un festival medieval de excepţie la Suceava. Pe curând și să ne vedem anul la Cetatea Marelui Ştefan”, a transmis Flutur.

Ion Lungu vrea să rezolve problema parcărilor la Cetatea de Scaun a Sucevei în perioada Festivalului Medieval

La rândul său, primarul Sucevei, Ion Lungu, a ținut să aprecieze numărul mare de participanți de anul acesta, atât din punct de vedere al trupelor cât și al vizitatorilor. Ion Lungu a spus că primăria va încerca să rezolve o problemă care există în perioada festivalului, respectiv lipsa locurilor de parcare în zona Cetății de Scaun.

„Dragi suceveni, stimaţi oaspeţi turişti vreau să vă mulţumesc pentru numărul mare de participanţi la acest festival. Ediţia cu numărul 13 ne-a purtat noroc, chiar dacă se pune că cifra 13 poartă ghinion. Şi în primul rând mulţumesc lui Dumnezeu că ne-a dat această vreme frumoasă. Sigur, festivalul se desfăşoară oricum, dar este mult mai bine atunci când este cald şi frumos aşa cum a fost în aceste zile. Vreau să mulţumesc în mod deosebit trupelor, breselelor, domniţelor, cavalerilor, călăreţilor care s-au ostenit în aceste zile. Şi să discutăm cinstit. Să nu credeţi că aceşti oameni fac lucrul acest în primul rând pentru bani. În primul rând o fac pentru pasiune.

Și vreau să spun vom încerca să găsim soluţii a rezolva o problemă care există, pentru a asigura un acces mai uşor, pentru parcări. Deşi primăria nu dispune de terenuri în zonă nu excludem varianta chiar să închiriem un teren, să facem o asociere cu cineva pentru a face accesul mai uşor. Vă mulţumim şi vă aşteptăm pe toţi, pentru ca la anul să avem o ediţie şi mai reuşită sub vegherea lui Ştefan cel Mare, care sper că a fost mulţumit de ceea ce s-a întâmplat în acest an, să nu ne dea canon şi să ne ajute pe anul viitor”, a spus Ion Lungu.

La ediţia de anul acesta a Festivalului Medieval din Suceava au participat peste 500 de cavaleri, domniţe şi alţi artişti.