Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunţat că Aeroportul Internațional ”Ștefan cel Mare” a înregistrat astăzi, 6 Iulie 2019, pasagerul 200.000 din acest an, cu o lună mai devreme față de anul trecut, confirmând astfel trendul ascendent pe care se află. Gheorghe Flutur a spus că dacă în anul 2018, pasagerul cu numărul 200.000 a fost înregistrat în data de 5 august, în acest an pragul de 200.000 a fost atins astăzi, deci cu o lună mai devreme față de anul trecut. „La finalul primului semestru numărul de pasageri a crescut cu 19,93% comparativ cu semestrul I 2018, iar până la finele anului în curs estimăm că peste 400.000 de pasageri vor tranzita terminalul Plecări/Sosiri al Aeroportului ”Ștefan cel Mare” Suceava”, a precizat Flutur. În momentul de față de pe Aeroportul ”Ștefan cel Mare” Suceava, operează zboruri regulate companiile TAROM și Wizz Air. Compania TAROM operează 13 zboruri pe săptămână, spre București. Compania Wizz Air operează zboruri zilnice spre Londra-Luton, 5 zboruri săptămânale spre Milano-Bergamo, 3 zboruri săptămânale spre Memmingen-München Vest și Roma-Ciampino precum și 2 curse spre Bologna. Pentru aceste curse gradul de încărcare este de peste 90%.

Gheorghe Flutur a mai declarat că la cursele de vacanță gradul de încărcare este de peste 80%, situându-se pe trend crescător având în vedere că urmează lunile de vârf ale sezonului turistic de vară. Flutur a mai spus că pasagerii care aleg zborurile de la Aeroportul ”Ștefan cel Mare” Suceava provin din județul nostru dar și din județe limitrofe sau mai îndepărtate cum ar fi Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Bistrița, Mureș și Vrancea. El a mai arătat că pe aeroportul sucevean sunt și pasageri și din afara granițelor, din Ucraina și din Moldova.