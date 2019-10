Liderul Organizației Județene Suceava a PNL, Gheorghe Flutur, a declarat că a avut o discuție lungă cu președintele liberalilor, Ludovic Orban, despre prioritățile viitorului Guvern al României. Gheorghe Flutur a spus că vineri seara a discutat cu Ludovic Organ despre programul de guvernare, dar și despre anumite urgențe care trebuie rezolvate în județul Suceava. „Am declanșat campania pentru prezidențiale, dar în paralel PNL are o misiune foarte importantă, grea, pentru a stabili și a propune un program de guvernare și un Guvern. Și eu aștept cu nerăbdare de aici de la Suceava stabilirea urgențelor. Am avut o discuție lungă cu Ludovic Orban. Și l-am rugat să abordeze câteva lucruri care nu mai pot fi amânate. Unul dintre ele este pregătirea pentru iarnă a populației. Mi-a promis că așa va fi. Să nu uităm că avem zone, și dau exemplul de la Vatra Dornei, unde în momentul de față Guvernul are o restanță de 12 milioane de lei să plătească constructorul pentru instalarea celor două cazane pentru a da căldură. Sper cât de repede să se deblocheze acest lucru”, a declarat Flutur.

El a adăugat că o altă urgență ar fi și emiterea Hotărârilor de Guvern pentru scoaterea de circuitul forestier și agricol a terenurilor pe care ar urma să se construiască magistrala ce gaz de la Pojorâta către Vatra Dornei. „Până la ora asta nu s-au dat hotărârile de scoatere din circuit nici a terenului forestier, nici a celui agricol, pentru a se da drumul la construcția magistralei de gaz metan. Vineri s-a scos la licitație această construcție a magistralei, dar trebuie Hotărârile de Guvern care nu sunt date. V-am dat doar câteva exemple de urgențe. Sigur că sunt foarte multe dar ne interesează abordarea în felul acesta”, a arătat președintele PNL Suceava. Gheorghe Flutur a precizat că fostul Guvern PSD nu a iubit deloc județul Suceava, dar că de acum înainte „va fi mult mai bine pentru Suceava”.