Președintele PNL al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a depus, astăzi, jurământul pentru cel de-al treilea mandat la conducerea județului. La eveniment a fost prezent și președintele PNL, premierul Ludovic Orban. Ședința de constituire a noului Consiliu Județean Suceava a avut loc în prezența prefectul Alexandru Moldovan, a parlamentarilor PNL Ioan Balan, Dumitru Mihalescul, Angelica Fădor, Constantin Daniel Cadariu. La ședință a participat și o delegație a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, conduse de Melchisedec Velnic, starețul mănăstirii Putna. Acesta i-a oferit președintelui Consiliului Județean Suceava o icoană cu Maica Domnului.

Ședința a început cu depunerea jurământului de către cei 36 de consilieri județeni. A urmat apoi depunerea jurământului de către președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur.

În discursul rostit cu ocazia depunerii jurămîntului de președinte al Consiliului Județean Suceava, pentru al doilea mandat consecutiv, liberalul Gheorghe Flutur, a mulțumit, din nou, pentru votul puternic acordat lui și echipei liberale. Președintele Flutur a declarat: „A fost o lecție de viață și v-o spune un om cu experiență în politică. O atitudine excepțională a sucevenilor, care au arătat că au maturitate politică, știu să analizeze. În primul rînd, au contat faptele mele și ale echipei și mai puțin atacurile din ultimele luni ale acestei nedorite pandemii. Sigur, poate că unii și-au făcut unele calcule cu pandemia. Sucevenii știu să aleagă fapte concrete realizate și programe serioase”. El a mai spus: „Uitîndu-mă în urmă, vreau să mulțumesc echipei noastre, echipei de consilieri, în primul rînd liberali, dar și celorlați. Încheiem un mandat frumos, cu foarte multe realizări. Dacă trecem în revistă numai ce am lăsat în urmă în patru ani ne putem mîndri, sînt lucruri pe care oamenii le simt”. Totodată, Gheorghe Flutur i-a mulțumit prim-ministrului Orban pentru prezență și a apreciat că venirea lui la Suceava într-un astfel de moment, demonstrează faptul că premierul va sprijini în continuare dezvoltarea județului nostru.

Gheorghe Flutur a prezentat și obiectivele pentru noul mandat, făcând referire în special la proiectele pentru autostrăzi.

„Domnule prim ministru, faptul că sunteți astăzi la Suceava, cum ați fost de foarte multe ori arată că și în continuare veți fi alături de noi în ceea ce înseamnă dezvoltarea județului Suceava. Și vă așteaptă multe alte proiecte de la noi și mă gândesc aici la programele ambițioase pe care noi le avem. Mă refer aici la autostrăzile care să lege Suceava de București și de Vestul țării. Vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți primul ministru care ați deblocat coridorul București – Suceava – Siret și deja suntem în linie dreaptă cu Autostrada A7, cu documentația și studiile de fezabilitate. Eu îmi exprim speranța ca în acest mandat să se materializeze lucrurile în teren. De asemenea cu această autostradă a nordului care leagă Suceava de Vatra Dornei, Bistrița, unde ați dat ordonanțe care dau voie autorităților locale să se ocupe de centurile ocolitoare, un pas uriaș în modernizarea infrastructurii. Și alte mari proiecte așteptate de suceveni, cum ar fi cel pentru gazul metan. Și sunteți cei care în martie ne-ați deblocat magistrala de gaz metan spre Vatra Dornei și vă mulțumesc. Și sigur că urmează și alte localități care să fie racordate pe fonduri europene, aprobate tot de guvernul dumneavoastră, pentru gaz metan”, a declarat Gheorghe Flutur. El le-a transmis viitorilor consilieri că următorul mandat va fi unul foarte încărcat. „Dacă mă gândesc numai la intrarea în normalitate în ceea ce privește lupta cu pandemia. Nu e o laudă. Dar am coborât de pe podium zilele acestea, pentru că din păcate am ținut topul județelor cu numărul de persoane infectate. Am coborât acum de pe podium și va trebui să luptăm să intrăm în normalitate. Depinde de fiecare dintre noi”, a spus Flutur. Pe de altă parte, el a adăugat că urmează și alte investiții noi, făcând referire la un spital de copii și un spital de boli infecțioase, documentațiile fiind depuse deja la Guvernul României. „Apoi vorbim de Aeroportul Ștefan cel Mare care în următorii patru ani a crescut de 10 ori ca număr de pasageri. Finalizăm un terminal nou și ne pregătim pentru un al treilea terminal care probabil va include și un terminal cargo. De asemenea, investiții în turism. Ne-am asociat cu orașele stațiune și așteptăm programe europene pentru modernizarea acestor stațiuni din Bucovina. Și trebuie să spunem aici că anul trecut 630.000 de turiști au vizitat județul Suceava. acest lucru situează județul Suceava, dacă ne raportăm la numărul de locuri de cazare, ca a treia destinație turistică a României. Și avem în continuare proiecte mari”, a precizat șeful administrației județene. El a amintit și parteneriatele importante cu Universitatea Suceava, cu primăriile, dar și cu regiunile din Europa cu care CJ Suceava are încheiate sau va încheia parteneriate.

„De asemenea, dacă ne gândim la parcurile industriale, ne-ați aprobat, domnule prim ministru parcul industrial Bucovina 1, lângă aeroportul Ștefan cel Mare Suceava și acum suntem în proceduri pentru a-i da drumul să funcționeze. Avem un parc industrial în frontieră la Siret, în parteneriat cu primăria acestui oraș. Și pregătim al treilea parc industrial cu primăria Suceava, aici în municipiul Suceava”, a arătat Flutur. El a mai adăugat că și modernizarea drumurilor județene sunt investiții extrem de importante pentru județ. „Numai în ultimii patru ani am modernizat peste 300 de kilometri de drumuri. Dar dorim să finalizăm modernizarea drumurilor și legăturile cu Harghita, Bistrița Năsăud, Neamț și spre Iași. Sunt lucruri care se vor întâmpla. Și trebuie să mai spun ceva. Ne-ați aprobat în decembrie programul pentru apă canal, de un sfert de miliard de euro, cel mai mare program al județului Suceava pe fonduri europene. Avem pregătite 25 de licitații cu 25 de puncte de lucru pentru investiții. O treime din populația județului va beneficia de acest proiect”, a spus Gheorghe Flutur, care a mai amintit că va avea ca prioritate și sprijinirea activităților culturale și parteneriatele cu Biserica. În încheiere, șeful administrației județene a făcut apel la solidaritate și unitate pentru combaterea și limitarea efectelor dureroase ale pandemiei de coronavirus. PNL deține majoritatea în Consiliul Județean.