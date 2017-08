Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a discutat, sâmbătă, cu președintele regiunii germane Schwaben, Jurgen Reichert, despre posibilitatea deschiderii unui nou zbor internațional de pe Aeroportul Ștefan cel Mare, către Aeroportul Memmingen, aflat în apropiere de Munchen. Cei doi președinți au s-au întâlnit la Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava, în cadrul vizitei pe care o delegație din Schwaben a efectuat-o zilele trecute în județ pentru a marca împlinirea a 20 de ani de parteneriat între cele două regiuni.

După discuții, Gheorghe Flutur a precizat că încă de anul trecut l-a rugat pe președintele regiunii Schwaben, înaintând în acest sens și o scrisoare oficială, pentru a avea sprijinul acestuia în deschiderea unei curse externe de la Suceava la Augsburg. „Am avut o întâlnire foarte importantă pe Aeroportul Ștefan cel Mare, cu discuții foarte aplicate cu un reprezentant de la Universitatea Suceava, cu cei de la aeroport despre posibile legături cu Germania. Vrem să deschidem această cursă de pe Aeroportul Suceava la Memmingen, care este la 90 de kilometri de Munchen. Vorbim de zonă din Sud-Estul Germaniei, care este puternic industrializată. Sunt mulți suceveni în acea zonă și vom face cât de repede câțiva pași în această direcție, în sensul unui concept de dezvoltare pe termen lung care să atragă atât turiști, oameni de afaceri, un concept în care să implicăm și Universitatea și spitalul, astfel încât pe această rută să zboare cât mai mulți oameni interesați”, a arătat Gheorghe Flutur.

Șeful administrației județene a precizat că pentru această rută Suceava – Memmingen se are în vedere un zbor cu escală la Timișoara sau Cluj – Napoca, orașe către care în momentul de față nu există legături aeriene de pe Aeroportul Ștefan cel Mare.

”Ne gândim la această escală la Timișoara, atât la dus, cât și la întors. Asta în ideea că am putea avea de aici de la Suceava și curse spre Timișoara, sau spre Cluj. Acel tip de zbor în W, nu cu o cursă directă, ci cu o escală, atât la plecare cât și la venire. Am abordat aceste discuții pentru că așa cum au spus și partenerii noștri germani, această abordare face parte din strategia de dezvoltare pe granița de Est a Uniunii Europene, într-o zonă sigură, cum este România, Suceava, Bucovina”, a mai declarat Gheorghe Flutur.