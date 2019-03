Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a anunțat vineri că a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru drumul Mălini-Slatina-Găinești unde în paralel se realizează și lucrări de canalizare cu subtraversări pe sub drumul județean care se fac concomitent dar și pentru drumurile Hârtop-Vulturești, Boroaia-Giulești și Panaci-Glodu. El a menționat că se va relua licitația la drumul Rădăuți-Bilca pentru că nu a venit niciun ofertant și că s-a finalizat proiectul tehnic, drept care se scoate la licitație drumul Frasin-Stuplicani-Holda. ”Cu privire la modernizarea drumului Câmpulung Moldovenesc-Rarău prin Izvorul Alb a fost primit avizul referitor la ariile protejate Natura 2000 și se mai așteaptă avizul de mediu urmând să fie lansată licitația pentru execuție.

Firmele de construcții au început reparațiile. Suntem în căutarea de soluții pentru a asigura finanțarea după efectele creșterilor costurilor ca urmare creșterii prețurilor materialelor și majorării salariilor în sectorul construcțiilor”, a mai spus Flutur.