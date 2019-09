Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a felicitat constructorul care a finalizat șoseaua de centură a municipiului Suceava. Gheorghe Flutur a fost prezent astăzi pe drumul județean Suceava – Moara Berchișești, la intersecția cu șoseaua de centură a Sucevei. Flutur a inspectat lucrările pe care administrația județeană le face pentru modernizarea drumului județean de la Suceava la Berchișești. „În urmă cu câțiva ani când se lucra la acest proiect nu a fost prevăzut acest giratoriu. Și atunci am cerut să modifice proiectul, pentru că nu se prevedea intrarea sau ieșirea de pe drumul județean pe centură și până la urmă s-a făcut. Așteptăm neapărat să se deschidă și șoseaua de centură, dar vreau să precizez că noi, cei de la Drumuri Județene, am început modernizarea drumului și aici, de la granița municipiului Suceava spre Moara, pentru a face racordarea cu șoseaua de centură în mod civilizat. Acum lucrăm pe o bandă și la intersecția spre Moara vom face și o bandă de stocare. Practic e a doua bandă, pentru ca mașinile care merg spre Berchișești să-și vadă de drumul lor și cele care fac stânga spre Moara să aibă o a doua bandă. Astfel de benzi de stocare sunt necesare la toate intersecțiile pentru prevenirea accidentelor. Am vorbit mult de asta și dorim foarte mult ca aceste lucruri să le punem în practică. Veți vedea în mod concret aici la Moara acest lucru”, a precizat șeful administrației județene.

Flutur consideră că a durat prea mult să fie finalizat un procent de 13% din șoseaua de centură a Sucevei

El a arătat că pe acest drum au început să circule din ce în ce mai multe camioane spre depozitul ecologic de deșeuri de la Moara. „Pe zi la Moara acum vin în jur de 45 – 50 de camioane, circa 250 de tone de deșeuri pe zi. O bună parte din camioanele din zonele Suceava și Rădăuți vin pe aici. Din acest motiv abia aștept să se finalizeze șoseaua de centură a Sucevei pentru a putea fluidiza traficul și aici”, a arătat Gheorghe Flutur.

Președintele Consiliului Județean a declarat că ține să aprecieze mobilizarea constructorului pentru finalizarea lucrărilor la șoseaua de centură a Sucevei, deși de multe ori acesta a folosit muncitori care erau mobilizați la investiții de reabilitare a unor drumuri județene. „Aș vrea să fac o precizare despre șoseaua de centură. O șosea de aproape 13 kilometri care a început bine și până în 2012 s-a terminat 87% din investiție. Diferența de 13% a durat prea mult, șapte ani de zile. Totuși vreau să apreciez firma de construcții pentru că am văzut foarte multă lume care a lucrat în această perioadă. Să știți că unii muncitori lipsesc de pe șantierele Consiliului Județean pentru că ei au contracte cu noi în zona de munte, la Panaci și la Slătioara. Înțelegem și asta numai să se dea odată în funcțiune șoseaua de centură a Sucevei”, a mai declarat Gheorghe Flutur.

Gheorghe Flutur atrage atenția că trebuie rezolvată problema drumurilor de acces către culturile agricole

El a spus că la șoseaua de centură a Sucevei mai sunt o serie de observații, având în vedere că locuitorii din zonă solicită soluții pentru rezolvarea problemei drumurilor agricole. „Șoseaua de centură se pare că le creează niște probleme și aici primăria, cu cei de la Drumurile Naționale trebuie să găsească o soluție. Și dacă depinde de Consiliul Județean voi invita primarii să stăm de vorbă, în special primarul de Șcheia, inclusiv pentru drumuri de pietoni. Îmi exprim speranța că se va da în funcțiune cât de repede această primă centură ocolitoare a Sucevei pentru ca sucevenii să respire în sfârșit ușurați de sufocarea din centrul orașului, pe care o simțim în fiecare zi”, a mai declarat Gheorghe Flutur.

Șeful administrației județene și-a exprimat speranța că vor veni vremurile în care vor începe lucrările la drumul expres pe patru benzi de circulație de la Suceava la București. „Sper să vină niște vremuri când vom lucra la drumul expres pe patru benzi Suceava – București. Și să nu mai fie acea discuție în polemică, că a ieșit Flutur cu lopata sau nu a ieșit. Eu sper ca în guvernarea care va veni, și eu sunt foarte optimist că va fi a noastră, vor veni camioane cu toate punțile motoare, cu tracțiune integrală. Pentru că am înțeles că am fost criticat că aruncam cu lopata la o punte care nu avea tracțiune. O să vină vremea când o să aibă camioanele toate punțile motoare și cu tracțiune. Asta garantez eu pentru că altfel Suceava nu va putea ieși din izolare”, a încheiat Flutur.