Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că în ședința de miercuri a Guvernului a fost aprobată o hotărâre privind transferul terenului pe care se va construi noua Facultate de Medicină în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava. Este vorba despre transferul unei suprafețe de 1.440 de metri pătrați, teren aflat în curtea Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, în apropierea Colegiului Național „Spiru Haret”. Consiliul Județean Suceava a aprobat în luna iunie 2022 transferul către Universitatea „Ștefan cel Mare” a acestei suprafețe de teren, în ședința de miercuri a Guvernului fiind definitivate procedurile în acest sens.

”La propunerea Consiliului Județean, Guvernul a adoptat hotărârea pentru transferul acestui teren către Universitate. Cred că este pasul final pentru a începe construcția sediului Facultății de Medicină de la Suceava. Consiliul Județean, prin Spitalul Judeţean de Urgență “Sf. Ioan cel Nou” Suceava, a cedat această suprafață de teren, strategic amplasată în curtea Spitalului și în apropierea Universității. În momentul de față se întrunesc toate condițiile pentru ca Spitalul Județean să fie transformat în Spital Clinic Universitar, iar toată zona să devină un fel de orășel medical. Este una dintre realizările anului 2022 din punct de vedere al deschiderii noastre către Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava dar și din punct de vedere al dezvoltării Spitalului Județean, în sensul creșterii adresabilității și a complexității intervențiilor, în beneficiul pacienților”, a declarat Flutur. Prin Hotărârile Guvernului nr. 883/2021 și nr. 906/2021 s-a aprobat înființarea Facultății de Medicină și Științe Biologice în cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava. Pentru început, în cadrul acestei Facultăți funcționează șapte programe de studii: licență în nutriție și dietetică, asistență medicală generală, balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnică dentară, biologie, biochimie și masterat în medicină – nutriție și recuperare medicală.