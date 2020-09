Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a inaugurat în comuna Frumosu alătur de primarul Constantin Buga un cabinet medical model. Flutur a apreciat efortul pe care îl face primarul Buga pentru a scoate comuna din anonimat felicitându-l pentru inițiativă și curaj. ”Ce este important e că în centrul comunei sa construit o clădire din temelii pe un prograam european, pe GAL, cu circa 100.000 de euro. Aici sunt două cabinete de medici de familie pregătite, de asemenea un cabinet stomatologic iar în mansartdă am văzut că au pregătit și spațiu locuință pentru medici. Este foarte important că au început cu așa ceva pentru comuna Frumosu pentru că primarul are investiții extrem de curajoase. Trei proiecte pentru modernizarea unor școli, mai mulți kilometri de drumuri comunale reabilitate, sală de sport, apă și canalizare un proiect care este în derulare în momentul de față și sigur pregătește și proiectul de aducțiune de gaz metan pentru populația din zonă. Ce poți să spui decât faptul că un primar tânăr a avut curajul să scoată din anonimat o frumoasă comună bucovineană, o comună turistică deosebită și când spun s-o scoată din anonimat mă refer la faptul că aduce civilizația, apă, canalizare, dispensar medical, școli. Asta înseamnă civilizație. Cinste primarului Buga de la Frumosu”, a declarat Flutur.