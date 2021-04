Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur și-a exprimat speranța că lucrările de asfaltare a drumului județean Suceava – Liteni – Dolhasca vor începe cât mai repede. Gheorghe Flutur a inspectat în cursul zilei de astăzi șantierul lucrărilor de modernizare pe axa rutieră strategică de la Suceava până la Limita cu județul Iași. „Suntem pe drumul județean care leagă Suceava de Dolhasca, care se modernizează printr-un proiect european care este foarte mult așteptat de populație. Este o investiție pe 75 de kilometri, de 45 de milioane de euro, bani europeni”, a spus Flutur. El a amintit că acest drum trece prin 10 localități mari și leagă aproape 50.000 de locuitori. „Avem aici șase poduri și 71 de podețe care se modernizează. De asemenea, drumul se lățește de la șase la opt metri. Sunt mai multe firme în asociere care lucrează pe acest drum. Văd că vremea a început să fie bună, constructorii au început să iasă la treabă și suntem și noi pe aici zilnic să-i silim să grăbească aceste lucrări. A fost o perioadă în care s-a săpat și a fost un disconfort pentru populație, dar sperăm cât mai repede să se asfalteze această rută spre Dolhasca, pentru că este așteptată de foarte multă lume. E o investiție mare care leagă Suceava de Iași, prin Dolhasca și eu sunt convins că după ce se va termina acest drum va însemna dezvoltare economică și turism”, a spus Flutur.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating